https://ria.ru/20211104/pridnestrove-1757691888.html
Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР - РИА Новости, 04.11.2021
Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил жителей республики с Днем народного единства, отметив, что Приднестровье РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:10
2021-11-04T12:10
2021-11-04T12:10
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ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил жителей республики с Днем народного единства, отметив, что Приднестровье считает себя неотъемлемой частью РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы ПМР."Россия для каждого из нас – это не просто культурно-исторический феномен, это неотъемлемая часть нашей национальной идеи, подкрепленная результатами референдума 2006 года", - подчеркнул Красносельский.Он уточнил, что праздник народного единства отмечается в Приднестровье с 2012 года и стал одним из полюбившихся. "Мы искренне разделяем радость побед России и горячо сопереживаем ее лишениям и утратам. Мы считаем себя ее неотъемлемой частью", - отметил приднестровский лидер.Он убежден в том, что присутствие России на берегах Днестра будет и впредь оставаться надежной защитой и опорой для всех приднестровцев.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757691430.html
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в мире, молдавия, румыния, вадим красносельский, россия
Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
Глава Приднестровья Вадим Красносельский поздравил жителей ПМР с Днем народного единства