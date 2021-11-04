https://ria.ru/20211104/pozhar-1757715989.html

Пожар в Киево-Печерской лавре потушили

Пожар в Киево-Печерской лавре потушили - РИА Новости, 04.11.2021

Пожар в Киево-Печерской лавре потушили

Украинские спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров на территории Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС. По... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:24

2021-11-04T16:24

2021-11-04T17:34

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров на территории Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС. По данным городских властей, три человека пострадали.Пожар возник на территории Киево-Печерской лавры днем в четверг, предварительно было известно об одном пострадавшем, площадь возгорания уточнялась, на месте работали спасатели. Огонь тушили 55 человек и 13 единиц техники. Отмечалось, что пожар возник в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон, и распространился на кровлю."В 14.37 (15.37 мск - ред.) пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 14.45 (15.45 мск - ред.) – ликвидирован", - сообщается на сайте.Позднее пресс-служба Киевской городской администрации проинформировала, что при пожаре пострадали три человека."По предварительной информации, три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна (у него подозрение на перелом), еще два человека надышались угарным газом", - говорится на сайте.

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в мире, украина, киев, киево-печерская лавра, религия