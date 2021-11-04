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В Киево-Печерской лавре произошел пожар
В Киево-Печерской лавре произошел пожар - РИА Новости, 04.11.2021
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Пожар возник на территории Киево-Печерской лавры, один человек пострадал, площадь возгорания уточняется, на месте работают спасатели, сообщила Госслужба Украины РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:42
2021-11-04T15:42
2021-11-04T16:07
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Пожар возник на территории Киево-Печерской лавры, один человек пострадал, площадь возгорания уточняется, на месте работают спасатели, сообщила Госслужба Украины по ЧС в Киеве."В 13.45 (14.45 мск - ред.) в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется). В результате пожара пострадал один человек, который передан скорой медицинской помощи. Разведка продолжается", - сообщается на сайте.В Госслужбе добавили, что к тушению "привлечены 55 человек и 13 единиц техники Госслужбы по ЧС".
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украина, киево-печерская лавра, в мире, киев
15:42 04.11.2021 (обновлено: 16:07 04.11.2021)
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
В Киево-Печерской лавре произошел пожар, один человек пострадал