Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211104/pozhar-1757710993.html
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
В Киево-Печерской лавре произошел пожар - РИА Новости, 04.11.2021
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Пожар возник на территории Киево-Печерской лавры, один человек пострадал, площадь возгорания уточняется, на месте работают спасатели, сообщила Госслужба Украины РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:42
2021-11-04T16:07
религия
украина
киево-печерская лавра
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757711338_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_7e3473f954a4fc70825f09c7a32d9cda.jpg
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Пожар возник на территории Киево-Печерской лавры, один человек пострадал, площадь возгорания уточняется, на месте работают спасатели, сообщила Госслужба Украины по ЧС в Киеве."В 13.45 (14.45 мск - ред.) в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется). В результате пожара пострадал один человек, который передан скорой медицинской помощи. Разведка продолжается", - сообщается на сайте.В Госслужбе добавили, что к тушению "привлечены 55 человек и 13 единиц техники Госслужбы по ЧС".
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757711338_1:0:1278:958_1920x0_80_0_0_e7f939bcbcaa6221d1168cfbc05d6177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киево-печерская лавра, в мире, киев
15:42 04.11.2021 (обновлено: 16:07 04.11.2021)
 
В Киево-Печерской лавре произошел пожар

В Киево-Печерской лавре произошел пожар, один человек пострадал

© Фото : ДСНС УкраїнПожар в Киево-Печорской Лавре. 4 ноября 2021
Пожар в Киево-Печорской Лавре. 4 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : ДСНС Україн
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Пожар возник на территории Киево-Печерской лавры, один человек пострадал, площадь возгорания уточняется, на месте работают спасатели, сообщила Госслужба Украины по ЧС в Киеве.
"В 13.45 (14.45 мск - ред.) в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется). В результате пожара пострадал один человек, который передан скорой медицинской помощи. Разведка продолжается", - сообщается на сайте.
В Госслужбе добавили, что к тушению "привлечены 55 человек и 13 единиц техники Госслужбы по ЧС".
© Фото : ДСНС УкраїнПожар в Киево-Печорской Лавре. 4 ноября 2021
Пожар в Киево-Печорской Лавре. 4 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : ДСНС Україн
Пожар в Киево-Печорской Лавре. 4 ноября 2021
 
РелигияУкраинаКиево-Печерская ЛавраВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе