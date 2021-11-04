https://ria.ru/20211104/pozhar-1757710993.html

В Киево-Печерской лавре произошел пожар

В Киево-Печерской лавре произошел пожар - РИА Новости, 04.11.2021

В Киево-Печерской лавре произошел пожар

Пожар возник на территории Киево-Печерской лавры, один человек пострадал, площадь возгорания уточняется, на месте работают спасатели, сообщила Госслужба Украины РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:42

2021-11-04T15:42

2021-11-04T16:07

религия

украина

киево-печерская лавра

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757711338_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_7e3473f954a4fc70825f09c7a32d9cda.jpg

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Пожар возник на территории Киево-Печерской лавры, один человек пострадал, площадь возгорания уточняется, на месте работают спасатели, сообщила Госслужба Украины по ЧС в Киеве."В 13.45 (14.45 мск - ред.) в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется). В результате пожара пострадал один человек, который передан скорой медицинской помощи. Разведка продолжается", - сообщается на сайте.В Госслужбе добавили, что к тушению "привлечены 55 человек и 13 единиц техники Госслужбы по ЧС".

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киево-печерская лавра, в мире, киев