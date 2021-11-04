Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/pozhar-1757676156.html
В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар
В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар - РИА Новости, 04.11.2021
В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар
Пожар произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Саратове, огонь локализован на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:02
2021-11-04T09:57
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Саратове, огонь локализован на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России."Сообщение о загорании в частично неэксплуатируемом четырехэтажном здании по адресу: город Саратов, проспект Кирова, 18. поступило в 00.43 (мск) в ЦУКС Главного Управления МЧС. Уже через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и приступили к тушению... В 02.06 (мск) пожар удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что возгорание произошло в чердачном помещении, существовала угроза перехода огня на соседнее здание, однако это не было допущено. Здание является аварийным, поэтому в нем были заварены входы и выходы, частично отсутствовали лестничные марши, что создало проблемы при тушении. В здании ранее располагалась гостиница "Россия".Добавляется, что на месте работают 110 человек и 19 единиц основной и специальной пожарной техники.Позднее стало известно, что пожар в здании бывшей гостиницы в центре Саратова потушен, пострадавших нет."Горела кровля и четвертый этаж по всей площади здания. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - сказали журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Согласно постановлению правительства области, пострадавшее от пожара здание, расположенное на пересечении проспекта Кирова и улицы Горького, является объектом культурного наследия местного значения "Дом И.И.Зейферт", построенным в XIX веке.
https://ria.ru/20210911/pozhar-1749669537.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:02 04.11.2021 (обновлено: 09:57 04.11.2021)
 
В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар

В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар, огонь локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Саратове, огонь локализован на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
"Сообщение о загорании в частично неэксплуатируемом четырехэтажном здании по адресу: город Саратов, проспект Кирова, 18. поступило в 00.43 (мск) в ЦУКС Главного Управления МЧС. Уже через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и приступили к тушению... В 02.06 (мск) пожар удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание произошло в чердачном помещении, существовала угроза перехода огня на соседнее здание, однако это не было допущено. Здание является аварийным, поэтому в нем были заварены входы и выходы, частично отсутствовали лестничные марши, что создало проблемы при тушении. В здании ранее располагалась гостиница "Россия".
Добавляется, что на месте работают 110 человек и 19 единиц основной и специальной пожарной техники.
Позднее стало известно, что пожар в здании бывшей гостиницы в центре Саратова потушен, пострадавших нет.
"Горела кровля и четвертый этаж по всей площади здания. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - сказали журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Согласно постановлению правительства области, пострадавшее от пожара здание, расположенное на пересечении проспекта Кирова и улицы Горького, является объектом культурного наследия местного значения "Дом И.И.Зейферт", построенным в XIX веке.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 15:55
При пожаре в пятиэтажке под Саратовом погибли два человека
 
ПроисшествияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19