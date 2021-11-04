https://ria.ru/20211104/pozhar-1757676156.html

В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар

В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар - РИА Новости, 04.11.2021

В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар

Пожар произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Саратове, огонь локализован на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:02

2021-11-04T09:02

2021-11-04T09:57

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Саратове, огонь локализован на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России."Сообщение о загорании в частично неэксплуатируемом четырехэтажном здании по адресу: город Саратов, проспект Кирова, 18. поступило в 00.43 (мск) в ЦУКС Главного Управления МЧС. Уже через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и приступили к тушению... В 02.06 (мск) пожар удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что возгорание произошло в чердачном помещении, существовала угроза перехода огня на соседнее здание, однако это не было допущено. Здание является аварийным, поэтому в нем были заварены входы и выходы, частично отсутствовали лестничные марши, что создало проблемы при тушении. В здании ранее располагалась гостиница "Россия".Добавляется, что на месте работают 110 человек и 19 единиц основной и специальной пожарной техники.Позднее стало известно, что пожар в здании бывшей гостиницы в центре Саратова потушен, пострадавших нет."Горела кровля и четвертый этаж по всей площади здания. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - сказали журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Согласно постановлению правительства области, пострадавшее от пожара здание, расположенное на пересечении проспекта Кирова и улицы Горького, является объектом культурного наследия местного значения "Дом И.И.Зейферт", построенным в XIX веке.

https://ria.ru/20210911/pozhar-1749669537.html

саратов

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)