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Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства
Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021
Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сограждан с Днем народного единства и отметил, что общие для россиян ценности остались неизменными и на протяжении... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:54
2021-11-04T18:54
общество
москва
михаил мишустин
день народного единства
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сограждан с Днем народного единства и отметил, что общие для россиян ценности остались неизменными и на протяжении многих лет помогают работать во имя процветания Родины."Более четырех веков назад наш многонациональный народ встал на защиту Отечества. Любовь к Родине, единство, согласие и сплоченность помогли одержать победу над врагом, положить конец Смутному времени. Сколько бы лет ни прошло – ценности, объединяющие всех нас, остаются прежними, помогают отвечать на любые вызовы, работать во имя развития и процветания России, повышения благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной в четверг на сайте кабмина.Глава правительства РФ пожелал россиянам новых успехов, здоровья, мира и благополучия.День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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общество, москва, михаил мишустин, день народного единства, россия
18:54 04.11.2021
 
Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Мишустин: объединяющие россиян ценности помогают работать во имя процветания страны

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сограждан с Днем народного единства и отметил, что общие для россиян ценности остались неизменными и на протяжении многих лет помогают работать во имя процветания Родины.
"Более четырех веков назад наш многонациональный народ встал на защиту Отечества. Любовь к Родине, единство, согласие и сплоченность помогли одержать победу над врагом, положить конец Смутному времени. Сколько бы лет ни прошло – ценности, объединяющие всех нас, остаются прежними, помогают отвечать на любые вызовы, работать во имя развития и процветания России, повышения благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной в четверг на сайте кабмина.
Глава правительства РФ пожелал россиянам новых успехов, здоровья, мира и благополучия.
День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Участники праздничное шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 00:05
День народного единства в России
 
ОбществоМоскваМихаил МишустинДень народного единстваРоссия
 
 
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