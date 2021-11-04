Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства
Мишустин: объединяющие россиян ценности помогают работать во имя процветания страны
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сограждан с Днем народного единства и отметил, что общие для россиян ценности остались неизменными и на протяжении многих лет помогают работать во имя процветания Родины.
"Более четырех веков назад наш многонациональный народ встал на защиту Отечества. Любовь к Родине, единство, согласие и сплоченность помогли одержать победу над врагом, положить конец Смутному времени. Сколько бы лет ни прошло – ценности, объединяющие всех нас, остаются прежними, помогают отвечать на любые вызовы, работать во имя развития и процветания России, повышения благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной в четверг на сайте кабмина.
Глава правительства РФ пожелал россиянам новых успехов, здоровья, мира и благополучия.
День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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