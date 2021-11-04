https://ria.ru/20211104/pozdravlenie-1757733744.html

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сограждан с Днем народного единства и отметил, что общие для россиян ценности остались неизменными и на протяжении... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:54

2021-11-04T18:54

2021-11-04T18:54

общество

москва

михаил мишустин

день народного единства

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сограждан с Днем народного единства и отметил, что общие для россиян ценности остались неизменными и на протяжении многих лет помогают работать во имя процветания Родины."Более четырех веков назад наш многонациональный народ встал на защиту Отечества. Любовь к Родине, единство, согласие и сплоченность помогли одержать победу над врагом, положить конец Смутному времени. Сколько бы лет ни прошло – ценности, объединяющие всех нас, остаются прежними, помогают отвечать на любые вызовы, работать во имя развития и процветания России, повышения благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной в четверг на сайте кабмина.Глава правительства РФ пожелал россиянам новых успехов, здоровья, мира и благополучия.День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757351308.html

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общество, москва, михаил мишустин, день народного единства, россия