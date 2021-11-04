https://ria.ru/20211104/pozdravlenie-1757720677.html
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Путин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Владимир Путин в День народного единства приехал в Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:02
2021-11-04T17:02
2021-11-04T19:58
день народного единства в россии
общество
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день народного единства
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в День народного единства приехал в Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником."Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас", — сказал президент.Он отметил, что готовность защитить и отстоять отечество — в характере российского народа.Путин участвовал в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922). Монумент открыли в апреле, он расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.Гражданскую войну после революции 1917 года он назвал "новой страшной смутой" в истории страны.Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию. "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил глава государства.По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.
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день народного единства в россии, общество, севастополь, владимир путин, день народного единства, россия
17:02 04.11.2021 (обновлено: 19:58 04.11.2021)
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Путин из Севастополя поздравил россиян с Днем народного единства
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин
в День народного единства приехал в Севастополь
и оттуда поздравил россиян с праздником.
"Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России
. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас", — сказал президент.
Он отметил, что готовность защитить и отстоять отечество — в характере российского народа.
Путин участвовал в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922). Монумент открыли в апреле, он расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.
"Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости", — сказал президент в своем выступлении.
Гражданскую войну после революции 1917 года он назвал "новой страшной смутой" в истории страны.
Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию. "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил глава государства.
По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".
Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.