https://ria.ru/20211104/pozdravlenie-1757720677.html

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Владимир Путин в День народного единства приехал в Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:02

2021-11-04T17:02

2021-11-04T19:58

день народного единства в россии

общество

севастополь

владимир путин

день народного единства

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в День народного единства приехал в Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником."Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас", — сказал президент.Он отметил, что готовность защитить и отстоять отечество — в характере российского народа.Путин участвовал в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922). Монумент открыли в апреле, он расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.Гражданскую войну после революции 1917 года он назвал "новой страшной смутой" в истории страны.Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию. "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил глава государства.По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.

https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757351308.html

севастополь

россия

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день народного единства в россии, общество, севастополь, владимир путин, день народного единства, россия