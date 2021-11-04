https://ria.ru/20211104/portugaliya-1757758779.html
В Португалии назначили дату досрочных парламентских выборов
В Португалии назначили дату досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 04.11.2021
В Португалии назначили дату досрочных парламентских выборов
Досрочные парламентские выборы в Португалии состоятся 30 января, объявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T23:34
2021-11-04T23:34
2021-11-04T23:34
в мире
португалия
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МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Португалии состоятся 30 января, объявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза."Я принял решение распустить Ассамблею республики и провести выборы 30 января 2022 года… Как всегда в решающие моменты именно португальцы и только они - лучшая гарантия будущего Португалии", - сказал он в обращении к нации, которое транслировало государственное телевидение RTP.Он напомнил, что предупреждал о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в случае, если Ассамблея республики не утвердит проект бюджета, предложенный правительством. "Это был особенно важный бюджет в особенно важный момент для всех нас", - сказал глава государства, напомнив, что Португалия в настоящее время столкнулась не только с пандемией, но и социально-экономическим кризисом, к которому она привела.Отказ других партий поддержать предложенный социалистическим правительством бюджет "абсолютно разделил поддержку правительства, которая существовала с 2015 года", напомнил Соуза. "Это не было пунктуальным отказом, в силу обстоятельств, это было принципиально", - сказал он.Парламент Португалии 27 октября проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, подготовленного правительством. Президент Марселу Ребелу ди Соуза предупреждал, что провал голосования приведет к досрочным выборам законодательного органа. Государственный совет Португалии 3 ноября одобрил роспуск парламента.
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7 495 645-6601
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в мире, португалия
В Португалии назначили дату досрочных парламентских выборов
Досрочные парламентские выборы в Португалии состоятся 30 января
МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости.
Досрочные парламентские выборы в Португалии
состоятся 30 января, объявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза.
"Я принял решение распустить Ассамблею республики и провести выборы 30 января 2022 года… Как всегда в решающие моменты именно португальцы и только они - лучшая гарантия будущего Португалии", - сказал он в обращении к нации, которое транслировало государственное телевидение RTP
.
Он напомнил, что предупреждал о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в случае, если Ассамблея республики не утвердит проект бюджета, предложенный правительством. "Это был особенно важный бюджет в особенно важный момент для всех нас", - сказал глава государства, напомнив, что Португалия в настоящее время столкнулась не только с пандемией, но и социально-экономическим кризисом, к которому она привела.
Отказ других партий поддержать предложенный социалистическим правительством бюджет "абсолютно разделил поддержку правительства, которая существовала с 2015 года", напомнил Соуза. "Это не было пунктуальным отказом, в силу обстоятельств, это было принципиально", - сказал он.
Парламент Португалии 27 октября проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, подготовленного правительством. Президент Марселу Ребелу ди Соуза предупреждал, что провал голосования приведет к досрочным выборам законодательного органа. Государственный совет Португалии 3 ноября одобрил роспуск парламента.