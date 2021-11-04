https://ria.ru/20211104/pogibshie-1757668182.html

В Иркутске рассказали о поиске жертв крушения Ан-12

В Иркутске рассказали о поиске жертв крушения Ан-12 - РИА Новости, 04.11.2021

В Иркутске рассказали о поиске жертв крушения Ан-12

На месте падения Ан-12 в Иркутской области нашли шесть тел погибших, сообщил РИА Новости дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Иркутского района. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T04:56

2021-11-04T04:56

2021-11-04T05:03

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

чукотка

крушение самолета ан-12 под иркутском

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ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. На месте падения Ан-12 в Иркутской области нашли шесть тел погибших, сообщил РИА Новости дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Иркутского района.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. На борту находились семь членов экипажа – 3 гражданина Белоруссии, два гражданина Украины и два россиянина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете также могли находиться еще два человека, представители сопровождающей компании "Заполярье".Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура."Пока есть данные, что обнаружили шесть тел. Больше пока никакой информации нет", - сказал собеседник агентства.Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757666912.html

https://ria.ru/20211104/obrabotka-1757667887.html

иркутск

чукотка

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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), чукотка, крушение самолета ан-12 под иркутском