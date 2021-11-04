https://ria.ru/20211104/pamyatnik-1757732647.html

Путин порекомендовал Лукашенко посетить памятник в Севастополе

Путин порекомендовал Лукашенко посетить памятник в Севастополе - РИА Новости, 04.11.2021

Путин порекомендовал Лукашенко посетить памятник в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:40

2021-11-04T18:40

2021-11-04T19:01

севастополь

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны."Я сегодня нахожусь в Севастополе по случаю Дня народного единства... Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть... Мы, конечно, всегда будем вас рады видеть, чтобы вы могли посмотреть это", - сказал Путин во время прошедшего в режиме видеоконференции заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757724753.html

севастополь

белоруссия

россия

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севастополь, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия