https://ria.ru/20211104/pamyatnik-1757732647.html
Путин порекомендовал Лукашенко посетить памятник в Севастополе
Путин порекомендовал Лукашенко посетить памятник в Севастополе - РИА Новости, 04.11.2021
Путин порекомендовал Лукашенко посетить памятник в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:40
2021-11-04T18:40
2021-11-04T19:01
севастополь
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны."Я сегодня нахожусь в Севастополе по случаю Дня народного единства... Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть... Мы, конечно, всегда будем вас рады видеть, чтобы вы могли посмотреть это", - сказал Путин во время прошедшего в режиме видеоконференции заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
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севастополь, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
18:40 04.11.2021 (обновлено: 19:01 04.11.2021)
Путин порекомендовал Лукашенко посетить памятник в Севастополе
Путин порекомендовал Лукашенко посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе