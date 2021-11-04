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Ответы "Алмаз-Антея" по MH17 доступны всем сторонам, заявили в Нидерландах
Ответы "Алмаз-Антея" по MH17 доступны всем сторонам, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 04.11.2021
Ответы "Алмаз-Антея" по MH17 доступны всем сторонам, заявили в Нидерландах
Ответы российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" защите по делу о крушении авиарейса MH17 на востоке Украины теперь доступны всем сторонам процесса,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:01
2021-11-04T16:01
в мире
киев
бельгия
дмитрий песков
николай винниченко
концерн пво "алмаз-антей"
бук (зенитный ракетный комплекс)
анастасия иванова
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ГААГА, 4 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Ответы российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" защите по делу о крушении авиарейса MH17 на востоке Украины теперь доступны всем сторонам процесса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.Ранее Окружной суд Гааги проинформировал РИА Новости, что приобщил к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины ответы "Алмаза-Антея" на вопросы защиты, в частности, о предполагаемом месте пуска ракеты, которой мог быть сбит самолёт. Российский концерн пришел к выводу, что не подтверждается сценарий, что ракета из ЗРК "Бук" была запущена со стороны Снежного и Первомайского, которые как место пуска называли голландские эксперты, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы. Как сообщили в суде, "Алмаз-Антей" указал, что точка пуска находилась южнее."Отчеты с ответами ("Алмаз-Антея" - ред.) на дополнительные вопросы были приобщены к делу. То есть теперь они являются частью материалов дела и доступны всем сторонам процесса и суду для включения в дальнейшие обсуждения", - сказала ван де Мосдейк на вопрос агентства, ознакомилось ли гособвинение с ответами "Алмаз-Антея" защите.В то же время прокуратура Нидерландов не стала отвечать на вопрос, добавляют ли эти материалы что-то новое к тем документам "Алмаз-Антея", которые уже есть в деле.Ранее эксперт "Алмаз-Антея" был допрошен в Нидерландах индивидуально, а также совместно с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. В минувший понедельник судья Хелейн Керстенс-Фокенс сообщила, что эксперт "Алмаз-Антея" предоставил защите "исчерпывающие ответы" на их письменные вопросы. В ответах, по ее словам, эксперт ссылается на два натурных эксперимента, которые "Алмаз-Антей" ранее провел в России, отчеты по которым уже включены в досье. Согласно результатам эксперимента, пуск производился из точки южнее, чем Снежное и Первомайское, которые в качестве места пуска называли голландские эксперты. "Алмаз-Антей" вновь пришел к выводу, что сценарий о том, что ЗРК "Бук" был запущен со стороны Снежного и Первомайского, не подтверждается.Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова просила суд предоставить возможность нового опроса экспертов, однако ей пришлось ограничиться письменными вопросами.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения от совместной следственной группы в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование предвзято и однобоко. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210610/mn17-1736457518.html
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в мире, киев, бельгия, дмитрий песков, николай винниченко, концерн пво "алмаз-антей", бук (зенитный ракетный комплекс), анастасия иванова, россия
16:01 04.11.2021
 
Ответы "Алмаз-Антея" по MH17 доступны всем сторонам, заявили в Нидерландах

Прокуратура Нидерландов: ответы "Алмаз-Антея" по делу MH17 доступны всем сторонам процесса

© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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ГААГА, 4 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Ответы российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" защите по делу о крушении авиарейса MH17 на востоке Украины теперь доступны всем сторонам процесса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.
Ранее Окружной суд Гааги проинформировал РИА Новости, что приобщил к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины ответы "Алмаза-Антея" на вопросы защиты, в частности, о предполагаемом месте пуска ракеты, которой мог быть сбит самолёт. Российский концерн пришел к выводу, что не подтверждается сценарий, что ракета из ЗРК "Бук" была запущена со стороны Снежного и Первомайского, которые как место пуска называли голландские эксперты, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы. Как сообщили в суде, "Алмаз-Антей" указал, что точка пуска находилась южнее.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:04
На суде по МН17 прослушали записи разговоров о том, что самолет сбили ВСУ
"Отчеты с ответами ("Алмаз-Антея" - ред.) на дополнительные вопросы были приобщены к делу. То есть теперь они являются частью материалов дела и доступны всем сторонам процесса и суду для включения в дальнейшие обсуждения", - сказала ван де Мосдейк на вопрос агентства, ознакомилось ли гособвинение с ответами "Алмаз-Антея" защите.
В то же время прокуратура Нидерландов не стала отвечать на вопрос, добавляют ли эти материалы что-то новое к тем документам "Алмаз-Антея", которые уже есть в деле.
Ранее эксперт "Алмаз-Антея" был допрошен в Нидерландах индивидуально, а также совместно с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. В минувший понедельник судья Хелейн Керстенс-Фокенс сообщила, что эксперт "Алмаз-Антея" предоставил защите "исчерпывающие ответы" на их письменные вопросы. В ответах, по ее словам, эксперт ссылается на два натурных эксперимента, которые "Алмаз-Антей" ранее провел в России, отчеты по которым уже включены в досье. Согласно результатам эксперимента, пуск производился из точки южнее, чем Снежное и Первомайское, которые в качестве места пуска называли голландские эксперты. "Алмаз-Антей" вновь пришел к выводу, что сценарий о том, что ЗРК "Бук" был запущен со стороны Снежного и Первомайского, не подтверждается.
Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова просила суд предоставить возможность нового опроса экспертов, однако ей пришлось ограничиться письменными вопросами.
Владимир Цемах - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:43
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения от совместной следственной группы в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование предвзято и однобоко. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Судьи осматривают обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 15:34
Суд отклонил просьбу защиты о допросе эксперта из США по снимкам MH17
 
В миреКиевБельгияДмитрий ПесковНиколай ВинниченкоКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Бук (зенитный ракетный комплекс)Анастасия ИвановаРоссия
 
 
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