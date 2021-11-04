https://ria.ru/20211104/otstavka-1757752308.html
Экс-глава МВД Украины Аваков назвал причину отставки
Экс-глава МВД Украины Аваков назвал причину отставки - РИА Новости, 04.11.2021
Экс-глава МВД Украины Аваков назвал причину отставки
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал свою отставку - по его словам, основной причиной ухода с министерского поста стала его... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:05
2021-11-04T22:05
2021-11-04T22:08
в мире
киев
мвд украины
владимир зеленский
арсен аваков
денис монастырский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735267778_0:4:2784:1570_1920x0_80_0_0_3b1b846666c2e7ff820a09e60685f9c0.jpg
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал свою отставку - по его словам, основной причиной ухода с министерского поста стала его независимая позиция по ряду вопросов.В июле украинский парламент удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение семи лет. Новым главой МВД Украины стал Денис Монастырский."Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность... не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен. Я умею говорить "нет", и это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: какая ваша точка зрения? Я говорю: это полная ерунда, так делать нельзя. Это может не всем нравиться", – заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
https://ria.ru/20211104/ukraina-1757708058.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735267778_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8d634d1614dbafd8779d9cd2cd8b7313.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, мвд украины, владимир зеленский, арсен аваков, денис монастырский
22:05 04.11.2021 (обновлено: 22:08 04.11.2021)
Экс-глава МВД Украины Аваков назвал причину отставки
Экс-глава МВД Украины Аваков назвал основной причиной отставки свою независимую позицию