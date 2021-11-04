https://ria.ru/20211104/otstavka-1757752308.html

Экс-глава МВД Украины Аваков назвал причину отставки

Экс-глава МВД Украины Аваков назвал причину отставки - РИА Новости, 04.11.2021

Экс-глава МВД Украины Аваков назвал причину отставки

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал свою отставку - по его словам, основной причиной ухода с министерского поста стала его... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T22:05

2021-11-04T22:05

2021-11-04T22:08

в мире

киев

мвд украины

владимир зеленский

арсен аваков

денис монастырский

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал свою отставку - по его словам, основной причиной ухода с министерского поста стала его независимая позиция по ряду вопросов.В июле украинский парламент удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение семи лет. Новым главой МВД Украины стал Денис Монастырский."Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность... не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен. Я умею говорить "нет", и это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: какая ваша точка зрения? Я говорю: это полная ерунда, так делать нельзя. Это может не всем нравиться", – заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757708058.html

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в мире, киев, мвд украины, владимир зеленский, арсен аваков, денис монастырский