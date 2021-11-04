В Ростовской области отменят часть COVID-ограничений с восьмого ноября
Власти Ростовской области отменят часть ограничений по COVID-19 с восьмого ноября
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Ограничения, введенные на период нерабочих дней в Ростовской области, отменят с 8 ноября, сообщает правительство региона.
Новую редакцию постановления регионального правительства №272 в четверг, 4 ноября, утвердил губернатор области Василий Голубев.
"В частности, с 8 ноября на Дону возобновят работу кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы", - говорится в сообщении. Стоматологические и ветеринарные услуги смогут оказываться в полном объеме.
Зрительные залы кинотеатров разрешено будет заполнять наполовину. Заполняемость фитнес-центров, спортзалов и ледовых катков допускается из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, бассейнов - 10 квадратных метров зеркала воды на посетителя, аквапарков - 5 квадратных метров зеркала воды на посетителя. Возобновляется в полном объеме и работа предприятий общепита - с 6.00 до 21.00.
Вместе с тем скорректирован порядок доступа граждан во все вышеназванные учреждения и организации. Для их посещения гражданам старше 18 лет потребуется предъявить сертификат о прививке либо справку о том, что они переболели коронавирусом. ПЦР-тест из перечня документов, по которым можно было прежде посетить большинство организаций, теперь исключен.
Такой же набор документов – сертификат о вакцинации либо справка о перенесенной болезни – потребуется теперь и при посещении театров, а также торговых центров. При этом уточняется, что доступ граждан без указанных документов при посещении в ТРЦ отдельных организаций возможен только через обособленный вход.
Изменены требования и для посетителей физкультурных и спортивных мероприятий, включая стадион "Ростов Арена". При их посещении гражданам до 18 лет нужно будет предъявлять свежий ПЦР-тест, а гражданам 18+ потребуется представить либо сертификат о прививке, либо справку о том, что они переболели коронавирусом.
В целом, в Ростовской области сохраняется общий запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий.