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https://ria.ru/20211104/obvinenie-1757740332.html
США обвинили аналитика Данченко в том, что он скрыл контакты с демпартией
США обвинили аналитика Данченко в том, что он скрыл контакты с демпартией - РИА Новости, 04.11.2021
США обвинили аналитика Данченко в том, что он скрыл контакты с демпартией
Аналитик Игорь Данченко, собиравший информацию о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, скрыл от ФБР свои контакты с человеком,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:53
2021-11-04T21:43
в мире
сша
москва
роберт мюллер
дональд трамп
gps
линдси грэм
фбр
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Аналитик Игорь Данченко, собиравший информацию о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, скрыл от ФБР свои контакты с человеком, связанным с демпартией США, говорится в обвинительном заключении."Данченко сделал ложное заявление о том, что он никогда не вступал в контакт с находящимся в США лицом, которое в течение долгого времени участвовало в деятельности демократической партии", - говорится в документе, опубликованном в судебной базе.В четверг днем Данченко предстанет перед американским судом, он арестован в рамках расследования возможных связей Трампа с Россией. По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей его и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Минюст США назначил спецпрокурора Джона Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании 2016 года.Ранее уроженец СССР Данченко заявил, что опасается за свою жизнь и может подать в суд на Трампа. Личность "источника" досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и выросший затем в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул сообщение, в котором говорилось о том, что Данченко - "российский агент". Данченко заявлял, что не является российским агентом.Досье составил в 2016 году Кристофер Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующие материалы для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.
https://ria.ru/20211018/tramp-1754985544.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/rassledovanie-1731482082.html
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в мире, сша, москва, роберт мюллер, дональд трамп, gps, линдси грэм, фбр, россия, игорь данченко
19:53 04.11.2021 (обновлено: 21:43 04.11.2021)
 
США обвинили аналитика Данченко в том, что он скрыл контакты с демпартией

Минюст США: аналитик Данченко, собирая компромат на Трампа, скрыл контакты с демпартией

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Аналитик Игорь Данченко, собиравший информацию о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, скрыл от ФБР свои контакты с человеком, связанным с демпартией США, говорится в обвинительном заключении.
"Данченко сделал ложное заявление о том, что он никогда не вступал в контакт с находящимся в США лицом, которое в течение долгого времени участвовало в деятельности демократической партии", - говорится в документе, опубликованном в судебной базе.
В четверг днем Данченко предстанет перед американским судом, он арестован в рамках расследования возможных связей Трампа с Россией. По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей его и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Минюст США назначил спецпрокурора Джона Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании 2016 года.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 10:40
Бывший британский агент признал, что досье на Трампа не совсем достоверно
Ранее уроженец СССР Данченко заявил, что опасается за свою жизнь и может подать в суд на Трампа. Личность "источника" досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и выросший затем в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул сообщение, в котором говорилось о том, что Данченко - "российский агент". Данченко заявлял, что не является российским агентом.
Досье составил в 2016 году Кристофер Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующие материалы для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.
В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".
ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.
Стопка газет - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 13:43В мире
Минюст США завладел разговорами журналистов, писавших о связи Трампа с РФ
 
В миреСШАМоскваРоберт МюллерДональд ТрампGPSЛиндси ГрэмФБРРоссияИгорь Данченко
 
 
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