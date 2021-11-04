19:53 04.11.2021 (обновлено: 21:43 04.11.2021)
США обвинили аналитика Данченко в том, что он скрыл контакты с демпартией
Минюст США: аналитик Данченко, собирая компромат на Трампа, скрыл контакты с демпартией
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Аналитик Игорь Данченко, собиравший информацию о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, скрыл от ФБР свои контакты с человеком, связанным с демпартией США, говорится в обвинительном заключении.
"Данченко сделал ложное заявление о том, что он никогда не вступал в контакт с находящимся в США лицом, которое в течение долгого времени участвовало в деятельности демократической партии", - говорится в документе, опубликованном в судебной базе.
В четверг днем Данченко предстанет перед американским судом, он арестован в рамках расследования возможных связей Трампа с Россией. По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей его и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Минюст США назначил спецпрокурора Джона Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании 2016 года.
Ранее уроженец СССР Данченко заявил, что опасается за свою жизнь и может подать в суд на Трампа. Личность "источника" досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и выросший затем в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул сообщение, в котором говорилось о том, что Данченко - "российский агент". Данченко заявлял, что не является российским агентом.
Досье составил в 2016 году Кристофер Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующие материалы для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.
В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".
ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.