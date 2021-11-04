https://ria.ru/20211104/obrabotka-1757667887.html

Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку

Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку - РИА Новости, 04.11.2021

Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку

Самолет Ан-12, разбившийся под Иркутском, не проходил противогололедную обработку при вылете с Чукотки, сообщил РИА Новости представитель авиаузла. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T04:09

2021-11-04T04:09

2021-11-04T04:10

происшествия

иркутская область

крушение самолета ан-12 под иркутском

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ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Самолет Ан-12, разбившийся под Иркутском, не проходил противогололедную обработку при вылете с Чукотки, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.Ранее представитель аэропорта сообщал РИА Новости, что при вылете с Чукотки на борту Ан-12 было девять человек - семь членов экипажа и двое сопровождающих из руководства АТК "Заполярье".По его словам, самолет вылетел из аэропорта в среду примерно в 14.00 по местному времени (05.00 мск).Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете могли находиться еще два человека, представители сопровождающей компании "Заполярье".

https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757666912.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, крушение самолета ан-12 под иркутском