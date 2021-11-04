04:09 04.11.2021 (обновлено: 04:10 04.11.2021)
Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку
Разбившийся Ан-12 не проходил при вылете с Чукотки противогололедную обработку
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ пробираются к месту крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Самолет Ан-12, разбившийся под Иркутском, не проходил противогололедную обработку при вылете с Чукотки, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.
Ранее представитель аэропорта сообщал РИА Новости, что при вылете с Чукотки на борту Ан-12 было девять человек - семь членов экипажа и двое сопровождающих из руководства АТК "Заполярье".
"У нас самолеты не проходят противогололедную обработку, потому что у нас лед не образуется: минусовые температуры, нет этих перепадов температур. (Самолет) вылетел нормально, нормально с ним все было... У каждой авиакомпании свой техсостав, и они сами смотрели, проверяли состояние самолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что аэропорт не проверяет техническую готовность.
По его словам, самолет вылетел из аэропорта в среду примерно в 14.00 по местному времени (05.00 мск).
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете могли находиться еще два человека, представители сопровождающей компании "Заполярье".