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Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых с 1948 года
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых с 1948 года - РИА Новости, 04.11.2021
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых с 1948 года
Прошедшая ночь в Москве по теплу заняла 2-е место с 1948 года, уступив только показаниям годичной давности, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:48
2021-11-04T08:48
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве по теплу заняла 2-е место с 1948 года, уступив только показаниям годичной давности, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минувшей ночью в Москве, оказавшейся в теплом секторе дождливого циклона, оберегающего воздух от охлаждения, минимальная температура на основной городской метеостанции ВДНХ не опустилась ниже плюс 7,3, что для 4 ноября является самым высоким показателем за вторую половину 20 века, а в век глобального потепления - уступает только 2020 году, когда ночью было плюс 7,8. То есть, с 1948 года прошедшая ночь по теплу заняла почетное 2-е место", - рассказал Тишковец.
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москва, евгений тишковец, погода
08:48 04.11.2021
 
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых с 1948 года

Ночь на 4 ноября в Москве заняла второе место по теплу с 1948 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве по теплу заняла 2-е место с 1948 года, уступив только показаниям годичной давности, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью в Москве, оказавшейся в теплом секторе дождливого циклона, оберегающего воздух от охлаждения, минимальная температура на основной городской метеостанции ВДНХ не опустилась ниже плюс 7,3, что для 4 ноября является самым высоким показателем за вторую половину 20 века, а в век глобального потепления - уступает только 2020 году, когда ночью было плюс 7,8. То есть, с 1948 года прошедшая ночь по теплу заняла почетное 2-е место", - рассказал Тишковец.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
08:34
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории
 
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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