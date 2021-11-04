https://ria.ru/20211104/noch-1757675388.html

Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых с 1948 года

Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых с 1948 года - РИА Новости, 04.11.2021

Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых с 1948 года

Прошедшая ночь в Москве по теплу заняла 2-е место с 1948 года, уступив только показаниям годичной давности, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:48

2021-11-04T08:48

2021-11-04T08:48

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве по теплу заняла 2-е место с 1948 года, уступив только показаниям годичной давности, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минувшей ночью в Москве, оказавшейся в теплом секторе дождливого циклона, оберегающего воздух от охлаждения, минимальная температура на основной городской метеостанции ВДНХ не опустилась ниже плюс 7,3, что для 4 ноября является самым высоким показателем за вторую половину 20 века, а в век глобального потепления - уступает только 2020 году, когда ночью было плюс 7,8. То есть, с 1948 года прошедшая ночь по теплу заняла почетное 2-е место", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20211104/pogoda-1757674238.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, евгений тишковец, погода