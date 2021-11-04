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В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ
В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2021
В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ
Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на деревню в коммуне Банибангу в юго-западной части Нигера, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:04
2021-11-04T20:04
2021-11-04T20:23
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нигер
аль-каида
сахель
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на деревню в коммуне Банибангу в юго-западной части Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.Нападение произошло во вторник в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГ и "Аль-Каида"*."Всего около 60 человек погибли, девять пропали без вести и 15 сбежали. Мэр Банибангу среди убитых, его тело было обнаружено", - сообщил неназванный депутат.По словам источника, атаку совершили хорошо вооруженные боевики террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*.Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, мали, нигер, аль-каида, сахель
20:04 04.11.2021 (обновлено: 20:23 04.11.2021)
В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ
Франс Пресс: на юго-западе Нигера погибли около 60 человек при вооруженном нападении