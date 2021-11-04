Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/napadenie-1757741603.html
В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ
В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2021
В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ
Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на деревню в коммуне Банибангу в юго-западной части Нигера, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:04
2021-11-04T20:23
в мире
мали
нигер
аль-каида
сахель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21043/77/210437726_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_15eac5586eb80d452fd8ef27d2579543.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на деревню в коммуне Банибангу в юго-западной части Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.Нападение произошло во вторник в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГ и "Аль-Каида"*."Всего около 60 человек погибли, девять пропали без вести и 15 сбежали. Мэр Банибангу среди убитых, его тело было обнаружено", - сообщил неназванный депутат.По словам источника, атаку совершили хорошо вооруженные боевики террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*.Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211027/deti-1756577159.html
мали
нигер
сахель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21043/77/210437726_0:0:2909:2181_1920x0_80_0_0_7ff146a168b0d876512dbb9a0a1aa2a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мали, нигер, аль-каида, сахель
20:04 04.11.2021 (обновлено: 20:23 04.11.2021)
 
В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ

Франс Пресс: на юго-западе Нигера погибли около 60 человек при вооруженном нападении

© Thomson Reuters 2017Солдаты армии Нигера
Солдаты армии Нигера - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Thomson Reuters 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на деревню в коммуне Банибангу в юго-западной части Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Нападение произошло во вторник в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГ и "Аль-Каида"*.
"Всего около 60 человек погибли, девять пропали без вести и 15 сбежали. Мэр Банибангу среди убитых, его тело было обнаружено", - сообщил неназванный депутат.
По словам источника, атаку совершили хорошо вооруженные боевики террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*.
Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".
*Запрещенная в России террористическая организация
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 20:16
В Нигерии более 12 миллионов детей не ходят в школу из-за страха похищения
 
В миреМалиНигерАль-КаидаСахель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе