https://ria.ru/20211104/napadenie-1757741603.html

В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ

В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2021

В Нигере погибли около 60 человек при вооруженном нападении, сообщили СМИ

Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на деревню в коммуне Банибангу в юго-западной части Нигера, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:04

2021-11-04T20:04

2021-11-04T20:23

в мире

мали

нигер

аль-каида

сахель

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на деревню в коммуне Банибангу в юго-западной части Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.Нападение произошло во вторник в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГ и "Аль-Каида"*."Всего около 60 человек погибли, девять пропали без вести и 15 сбежали. Мэр Банибангу среди убитых, его тело было обнаружено", - сообщил неназванный депутат.По словам источника, атаку совершили хорошо вооруженные боевики террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*.Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211027/deti-1756577159.html

мали

нигер

сахель

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мали, нигер, аль-каида, сахель