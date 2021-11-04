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В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу - РИА Новости, 04.11.2021
В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
Британские производители мяса начали вывозить туши для разделки за границу из-за нехватки мясников, сообщила Британская ассоциация производителей мяса (BMPA). РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T04:01
2021-11-04T04:01
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости. Британские производители мяса начали вывозить туши для разделки за границу из-за нехватки мясников, сообщила Британская ассоциация производителей мяса (BMPA).Великобритания столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и оттока населения из-за Brexit. По оценке BMPA, стране не хватает 10 тысяч мясников, а для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.Еще в конце октября советник Национальной ассоциации свиноводства Чарли Дьюрист говорил о том, что нехватка рабочей силы приводит к все большему скоплению животных на фермах, многие из которых подошли к пределу вместимости.Представители торговой отрасли Великобритании призывали правительство организовать саммит для решения проблемы с поставками продовольствия, вызванного нехваткой рабочей силы. Как заявлял глава отдела торговой политики Британских торговых палат Уильям Бейн, структурные проблемы так существенны, что риски для цепочек поставок будут нарастать с приближением Рождества.Ранее крупнейшие продовольственные ассоциации Великобритании обратились к британским властям с просьбой ввести 12-месячную визу для восстановления после COVID-19. Однако, как сообщали РИА Новости в британском министерстве внутренних дел, власти не намерены вводить такую визу. При этом правительство Великобритании одобрило выдачу 800 краткосрочных виз мясникам и 5,5 тысячи виз работникам птицеферм.
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в мире, великобритания
04:01 04.11.2021
 
В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу

В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить для разделки за границу

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМясные туши
Мясные туши - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости. Британские производители мяса начали вывозить туши для разделки за границу из-за нехватки мясников, сообщила Британская ассоциация производителей мяса (BMPA).
Великобритания столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и оттока населения из-за Brexit. По оценке BMPA, стране не хватает 10 тысяч мясников, а для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.
"В сентябре BMPA сообщила Trans.INFO (транспортно-логистический портал - ред.), что нехватка рабочей силы в Великобритании может вынудить мясопереработчиков экспортировать туши для разделки за границу, прежде чем их перевезут обратно в Великобританию для продажи. Этот процесс сейчас происходит", - говорится в сообщении ВМРА в Twitter.
Еще в конце октября советник Национальной ассоциации свиноводства Чарли Дьюрист говорил о том, что нехватка рабочей силы приводит к все большему скоплению животных на фермах, многие из которых подошли к пределу вместимости.
Представители торговой отрасли Великобритании призывали правительство организовать саммит для решения проблемы с поставками продовольствия, вызванного нехваткой рабочей силы. Как заявлял глава отдела торговой политики Британских торговых палат Уильям Бейн, структурные проблемы так существенны, что риски для цепочек поставок будут нарастать с приближением Рождества.
Ранее крупнейшие продовольственные ассоциации Великобритании обратились к британским властям с просьбой ввести 12-месячную визу для восстановления после COVID-19. Однако, как сообщали РИА Новости в британском министерстве внутренних дел, власти не намерены вводить такую визу. При этом правительство Великобритании одобрило выдачу 800 краткосрочных виз мясникам и 5,5 тысячи виз работникам птицеферм.
Индюшка - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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