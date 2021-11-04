https://ria.ru/20211104/moskva-1757692983.html

В Москве в 2022 году заменят более 2,2 тысячи лифтов

В Москве в 2022 году заменят более 2,2 тысячи лифтов - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве в 2022 году заменят более 2,2 тысячи лифтов

Более 2,2 тысячи лифтов планируют заменить в Москве в 2022 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:26

2021-11-04T12:26

2021-11-04T12:26

общество

московская область (подмосковье)

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 2,2 тысячи лифтов планируют заменить в Москве в 2022 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков."На данный момент все подготовительные, в том числе конкурентные, процедуры проведены. Работы по замене оборудования начнутся в январе во всех округах в соответствии с утвержденными графиками, всего поменяем 2,2 тысячи лифтов", - отметил Бирюков.Он сообщил, что больше всего лифтов планируется заменить в Юго-Восточном (около 400), Южном (более 350) и Юго-Западном (315) административных округах.Заместитель мэра подчеркнул, что в столице лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации. С 2011 года специалисты поменяли более 39 тысяч лифтов."С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - напомнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

https://realty.ria.ru/20211102/obschezhitiya-1757370179.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, петр бирюков