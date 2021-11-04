https://ria.ru/20211104/moskva-1757687240.html

В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1580 человек с COVID, на ИВЛ находятся 730 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:26

2021-11-04T11:26

2021-11-04T11:26

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1580 человек с COVID, на ИВЛ находятся 730 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 6305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1580 человек. На ИВЛ находятся 730 человек. В городе выздоровели ещё 6633 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 618 624", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211104/test-1757667034.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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