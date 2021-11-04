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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/moskva-1757687240.html
В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1580 человек с COVID, на ИВЛ находятся 730 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:26
2021-11-04T11:26
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1580 человек с COVID, на ИВЛ находятся 730 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 6305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1580 человек. На ИВЛ находятся 730 человек. В городе выздоровели ещё 6633 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 618 624", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 04.11.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 730 больных

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1580 человек с COVID, на ИВЛ находятся 730 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 6305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1580 человек. На ИВЛ находятся 730 человек. В городе выздоровели ещё 6633 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 618 624", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице за сутки скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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