https://ria.ru/20211104/moshenniki-1757693811.html
Бирюков предостерег москвичей от мошенников под видом коммунальщиков
Бирюков предостерег москвичей от мошенников под видом коммунальщиков - РИА Новости, 04.11.2021
Бирюков предостерег москвичей от мошенников под видом коммунальщиков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые могут попытаться попасть в квартиры в праздничные дни под видом сотрудников... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:33
2021-11-04T12:33
2021-11-04T13:47
москва
петр бирюков
департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые могут попытаться попасть в квартиры в праздничные дни под видом сотрудников коммунальных служб."В праздники могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, такие случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, ни в коем случае не приобретать у них оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения."Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это мошенники", - подчеркнул Бирюков.Он напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте правительства Москвы.
https://ria.ru/20211104/moskva-1757692983.html
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москва, петр бирюков, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
12:33 04.11.2021 (обновлено: 13:47 04.11.2021)
Бирюков предостерег москвичей от мошенников под видом коммунальщиков
Заммэра Бирюков предостерег москвичей от мошенников под видом коммунальщиков
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
предостерег горожан от мошенников, которые могут попытаться попасть в квартиры в праздничные дни под видом сотрудников коммунальных служб.
"В праздники могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, такие случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, ни в коем случае не приобретать у них оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения.
"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это мошенники", - подчеркнул Бирюков.
Он напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте правительства Москвы
.