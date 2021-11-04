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Новым вице-премьером Украины стала Юлия Свириденко
Новым вице-премьером Украины стала Юлия Свириденко - РИА Новости, 04.11.2021
Новым вице-премьером Украины стала Юлия Свириденко
Парламент Украины по предложению премьера назначил замглавы офиса президента Юлию Свириденко первым вице-премьером - министром экономики страны, такое решение в РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:54
2021-11-04T14:54
2021-11-04T14:54
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Парламент Украины по предложению премьера назначил замглавы офиса президента Юлию Свириденко первым вице-премьером - министром экономики страны, такое решение в четверг поддержали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.В среду Верховная рада Украины на внеочередном заседании уволила с должности министра развития экономики Алексея Любченко.Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье служащих. В 2008 году закончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности", магистр менеджмента антимонопольной деятельности.С 2015 до 2018 году занимала различные должности в Черниговской областной госадминистрации. В 2019 году Свириденко назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре 2020 она заняла должность заместителя руководителя офиса президента.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
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в мире, украина, киев, чернигов, верховная рада украины
Новым вице-премьером Украины стала Юлия Свириденко
Новым вице-премьером Украины стала замглавы офиса президента Юлия Свириденко