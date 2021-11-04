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Запуск БКЛ разгрузит действующие линии столичного метро, заявил Ликсутов
Запуск БКЛ разгрузит действующие линии столичного метро, заявил Ликсутов - РИА Новости, 04.11.2021
Запуск БКЛ разгрузит действующие линии столичного метро, заявил Ликсутов
Запуск Большой кольцевой линии метро Москвы разгрузит действующие линии до 30%, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:17
2021-11-04T08:17
общество
московский метрополитен
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запуск Большой кольцевой линии метро Москвы разгрузит действующие линии до 30%, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он отметил, что в этом году откроются 10 станций БКЛ, пассажиры смогут экономить время в пути, дороги разгрузятся, а экологическая ситуация улучшится во многих районах."Большая кольцевая линия метро - крупнейший проект, реализуемый при непосредственном участии мэра Москвы. Ее полный пуск даст ощутимый эффект - действующие линии метро станут свободнее до 30%. У горожан появятся множество альтернативных вариантов коротких поездок между районами, и они будут экономить до 30 минут в пути ежедневно. Уже через несколько лет БКЛ в рабочие дни будут пользоваться около 750 тысяч человек, что сделает ее одной из самых популярных линий, - сообщил Ликсутов.После полного пуска БКЛ, в частности, Кольцевая линия станет свободнее до 30%, Арбатско-Покровская - до 22%, Филевская - до 21%, Калужско-Рижская - до 18%, а Таганско-Краснопресненская - до 17%.
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общество, московский метрополитен, москва, максим ликсутов
08:17 04.11.2021
 
Запуск БКЛ разгрузит действующие линии столичного метро, заявил Ликсутов

Заммэра Ликсутов заявил, что запуск БКЛ разгрузит действующие линии метро Москвы на 30%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках проходят турникеты на станции метро
Пассажиры в защитных масках проходят турникеты на станции метро - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запуск Большой кольцевой линии метро Москвы разгрузит действующие линии до 30%, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что в этом году откроются 10 станций БКЛ, пассажиры смогут экономить время в пути, дороги разгрузятся, а экологическая ситуация улучшится во многих районах.
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"Большая кольцевая линия метро - крупнейший проект, реализуемый при непосредственном участии мэра Москвы. Ее полный пуск даст ощутимый эффект - действующие линии метро станут свободнее до 30%. У горожан появятся множество альтернативных вариантов коротких поездок между районами, и они будут экономить до 30 минут в пути ежедневно. Уже через несколько лет БКЛ в рабочие дни будут пользоваться около 750 тысяч человек, что сделает ее одной из самых популярных линий, - сообщил Ликсутов.
После полного пуска БКЛ, в частности, Кольцевая линия станет свободнее до 30%, Арбатско-Покровская - до 22%, Филевская - до 21%, Калужско-Рижская - до 18%, а Таганско-Краснопресненская - до 17%.
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ОбществоМосковский метрополитенМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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