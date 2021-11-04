https://ria.ru/20211104/metropoliten-1757673387.html

Запуск БКЛ разгрузит действующие линии столичного метро, заявил Ликсутов

Запуск БКЛ разгрузит действующие линии столичного метро, заявил Ликсутов - РИА Новости, 04.11.2021

Запуск БКЛ разгрузит действующие линии столичного метро, заявил Ликсутов

Запуск Большой кольцевой линии метро Москвы разгрузит действующие линии до 30%, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:17

2021-11-04T08:17

2021-11-04T08:17

общество

московский метрополитен

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запуск Большой кольцевой линии метро Москвы разгрузит действующие линии до 30%, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он отметил, что в этом году откроются 10 станций БКЛ, пассажиры смогут экономить время в пути, дороги разгрузятся, а экологическая ситуация улучшится во многих районах."Большая кольцевая линия метро - крупнейший проект, реализуемый при непосредственном участии мэра Москвы. Ее полный пуск даст ощутимый эффект - действующие линии метро станут свободнее до 30%. У горожан появятся множество альтернативных вариантов коротких поездок между районами, и они будут экономить до 30 минут в пути ежедневно. Уже через несколько лет БКЛ в рабочие дни будут пользоваться около 750 тысяч человек, что сделает ее одной из самых популярных линий, - сообщил Ликсутов.После полного пуска БКЛ, в частности, Кольцевая линия станет свободнее до 30%, Арбатско-Покровская - до 22%, Филевская - до 21%, Калужско-Рижская - до 18%, а Таганско-Краснопресненская - до 17%.

https://ria.ru/20211101/stroyka-1757155768.html

https://realty.ria.ru/20211027/kokoshkino-1756460673.html

москва

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2021

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общество, московский метрополитен, москва, максим ликсутов