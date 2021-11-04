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Россиянин подал в суд с требованием миллиарда долларов от Metallica

Россиянин подал в суд с требованием миллиарда долларов от Metallica - РИА Новости, 04.11.2021

Россиянин подал в суд с требованием миллиарда долларов от Metallica

Россиянин подал в суд иск с требованием взыскать 1 миллиард долларов с американской рок-группы Metallica, указано в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:10

2021-11-04T15:10

2021-11-04T15:10

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джеймс хэтфилд

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россиянин подал в суд иск с требованием взыскать 1 миллиард долларов с американской рок-группы Metallica, указано в картотеке арбитражных дел.Как указано в картотеке, иск был подан 2 ноября Иваном Хохловым в Арбитражный суд Орловской области. Сумма исковых требований - 1 миллиард долларов, основания иска пока неизвестны.По данным юридического Telegram-канала Арбитр, в иске он заявляет, что является автором всех текстов и музыки группы, ее логотипа и обложек альбомов.Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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