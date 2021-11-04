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Россиянин подал в суд с требованием миллиарда долларов от Metallica
Россиянин подал в суд с требованием миллиарда долларов от Metallica - РИА Новости, 04.11.2021
Россиянин подал в суд с требованием миллиарда долларов от Metallica
Россиянин подал в суд иск с требованием взыскать 1 миллиард долларов с американской рок-группы Metallica, указано в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:10
2021-11-04T15:10
в мире
орловская область
metallica
telegram (приложение)
россия
джеймс хэтфилд
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россиянин подал в суд иск с требованием взыскать 1 миллиард долларов с американской рок-группы Metallica, указано в картотеке арбитражных дел.Как указано в картотеке, иск был подан 2 ноября Иваном Хохловым в Арбитражный суд Орловской области. Сумма исковых требований - 1 миллиард долларов, основания иска пока неизвестны.По данным юридического Telegram-канала Арбитр, в иске он заявляет, что является автором всех текстов и музыки группы, ее логотипа и обложек альбомов.Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.
орловская область
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в мире, орловская область, metallica, telegram (приложение), россия, джеймс хэтфилд
15:10 04.11.2021
 
Россиянин подал в суд с требованием миллиарда долларов от Metallica

Россиянин Хохлов подал в суд иск с требованием миллиарда долларов от рок-группы Metallica

© AP Photo / Invision/ Amy HarrisВыступление группы Metallica
Выступление группы Metallica - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россиянин подал в суд иск с требованием взыскать 1 миллиард долларов с американской рок-группы Metallica, указано в картотеке арбитражных дел.
Как указано в картотеке, иск был подан 2 ноября Иваном Хохловым в Арбитражный суд Орловской области. Сумма исковых требований - 1 миллиард долларов, основания иска пока неизвестны.
По данным юридического Telegram-канала Арбитр, в иске он заявляет, что является автором всех текстов и музыки группы, ее логотипа и обложек альбомов.
Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.
 
В миреОрловская областьMetallicaTelegram (приложение)РоссияДжеймс Хэтфилд
 
 
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