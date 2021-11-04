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Бывшую медсестру в Италии оштрафовали за восемь тысяч несделанных прививок
Бывшую медсестру в Италии оштрафовали за восемь тысяч несделанных прививок - РИА Новости, 04.11.2021
Бывшую медсестру в Италии оштрафовали за восемь тысяч несделанных прививок
Итальянский суд в области Фриули-Венеция-Джулия приговорил бывшую медсестру в общей сложности к 583 тысячам евро штрафа за 8 тысяч несделанных прививок,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:04
2021-11-04T11:04
в мире
италия
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Итальянский суд в области Фриули-Венеция-Джулия приговорил бывшую медсестру в общей сложности к 583 тысячам евро штрафа за 8 тысяч несделанных прививок, сообщает газета il Messaggero.В период с 2009 по 2016 годы Эмануэла Петрилло работала в государственных медучреждениях в трех городах северного региона. Как сообщила прокуратура, в основном ее пациентами становились дети. Петрилло, по данным обвинения, только "делала вид, что вводит препарат, тем самым исключая ожидаемый иммунный ответ" при неведении вакцинируемого. Общий ущерб от ее действий прокуратура оценила в 660 тысяч евро.В рамках процесса над бывшей медсестрой следователи провели анализ крови 159 ее бывших пациентов, 153 из которых показали отсутствие какой-либо реакции на вакцину от кори.В приговоре суда о компенсации средства отмечается, что женщина действовала намеренно и с преступным умыслом. С сентября 2019 года Петрилло также является фигурантом уже уголовного процесса, в рамках которого она обвиняется в подделке документов, хищении и халатности.
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в мире, италия
11:04 04.11.2021
 
Бывшую медсестру в Италии оштрафовали за восемь тысяч несделанных прививок

Бывшую медсестру в Италии оштрафовали на 583 тысяч евро за имитацию прививок

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Итальянский суд в области Фриули-Венеция-Джулия приговорил бывшую медсестру в общей сложности к 583 тысячам евро штрафа за 8 тысяч несделанных прививок, сообщает газета il Messaggero.
В период с 2009 по 2016 годы Эмануэла Петрилло работала в государственных медучреждениях в трех городах северного региона. Как сообщила прокуратура, в основном ее пациентами становились дети. Петрилло, по данным обвинения, только "делала вид, что вводит препарат, тем самым исключая ожидаемый иммунный ответ" при неведении вакцинируемого. Общий ущерб от ее действий прокуратура оценила в 660 тысяч евро.
В рамках процесса над бывшей медсестрой следователи провели анализ крови 159 ее бывших пациентов, 153 из которых показали отсутствие какой-либо реакции на вакцину от кори.
В приговоре суда о компенсации средства отмечается, что женщина действовала намеренно и с преступным умыслом. С сентября 2019 года Петрилло также является фигурантом уже уголовного процесса, в рамках которого она обвиняется в подделке документов, хищении и халатности.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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