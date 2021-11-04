Триста призывников ЛНР приняли присягу в Луганске
Триста призывников ЛНР приняли присягу в торжественной обстановке в Луганске
© Фото пресс-службы Народной милиции ЛНРПризывники ЛНР принимают присягу на верность народу республики в Луганске
© Фото пресс-службы Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Триста новобранцев самопровозглашенной Луганской народной республики, призванных в октябре этого года на обязательное обучение по военно-учетным специальностям, в торжественной обстановке приняли присягу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Весной текущего года глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "Об обязательном обучении по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народной милиции Луганской народной республики", который распространяется на мужчин с 18 до 27 лет. В соответствии с указом главы республики, первый набор составил 200 человек, второй набор – 300 человек.
© Фото пресс-службы Народной милиции ЛНРПризывники ЛНР принимают присягу на верность народу республики в Луганске
© Фото пресс-службы Народной милиции ЛНР
Призывники ЛНР принимают присягу на верность народу республики в Луганске
Торжественная церемония принятия присяги состоялась на базе учебного центра Народной милиции ЛНР.
"Профессия защитника Отечества всегда была и будет самой почетной и уважаемой в каждой стране. В этот торжественный день перед лицом своих товарищей, родителей молодые воины клянутся в верности Луганской народной республике!", - обратился с приветственным словом к призывникам заместитель начальника управления Народной милиции по работе с личным составом, подполковник Виктор Лопач.
По данным Народной милиции ЛНР, присягу в четверг приняли все 300 призывников.
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