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Триста призывников ЛНР приняли присягу в Луганске
Триста призывников ЛНР приняли присягу в Луганске - РИА Новости, 04.11.2021
Триста призывников ЛНР приняли присягу в Луганске
Триста новобранцев самопровозглашенной Луганской народной республики, призванных в октябре этого года на обязательное обучение по военно-учетным специальностям, РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:13
2021-11-04T16:13
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Триста новобранцев самопровозглашенной Луганской народной республики, призванных в октябре этого года на обязательное обучение по военно-учетным специальностям, в торжественной обстановке приняли присягу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Весной текущего года глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "Об обязательном обучении по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народной милиции Луганской народной республики", который распространяется на мужчин с 18 до 27 лет. В соответствии с указом главы республики, первый набор составил 200 человек, второй набор – 300 человек.Торжественная церемония принятия присяги состоялась на базе учебного центра Народной милиции ЛНР."Профессия защитника Отечества всегда была и будет самой почетной и уважаемой в каждой стране. В этот торжественный день перед лицом своих товарищей, родителей молодые воины клянутся в верности Луганской народной республике!", - обратился с приветственным словом к призывникам заместитель начальника управления Народной милиции по работе с личным составом, подполковник Виктор Лопач.По данным Народной милиции ЛНР, присягу в четверг приняли все 300 призывников.
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353
60
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник
16:13 04.11.2021
 
Триста призывников ЛНР приняли присягу в Луганске

Триста призывников ЛНР приняли присягу в торжественной обстановке в Луганске

© Фото пресс-службы Народной милиции ЛНРПризывники ЛНР принимают присягу на верность народу республики в Луганске
Призывники ЛНР принимают присягу на верность народу республики в Луганске
© Фото пресс-службы Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Триста новобранцев самопровозглашенной Луганской народной республики, призванных в октябре этого года на обязательное обучение по военно-учетным специальностям, в торжественной обстановке приняли присягу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Весной текущего года глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "Об обязательном обучении по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народной милиции Луганской народной республики", который распространяется на мужчин с 18 до 27 лет. В соответствии с указом главы республики, первый набор составил 200 человек, второй набор – 300 человек.
© Фото пресс-службы Народной милиции ЛНРПризывники ЛНР принимают присягу на верность народу республики в Луганске
Призывники ЛНР принимают присягу на верность народу республики в Луганске
© Фото пресс-службы Народной милиции ЛНР
Призывники ЛНР принимают присягу на верность народу республики в Луганске
Торжественная церемония принятия присяги состоялась на базе учебного центра Народной милиции ЛНР.
"Профессия защитника Отечества всегда была и будет самой почетной и уважаемой в каждой стране. В этот торжественный день перед лицом своих товарищей, родителей молодые воины клянутся в верности Луганской народной республике!", - обратился с приветственным словом к призывникам заместитель начальника управления Народной милиции по работе с личным составом, подполковник Виктор Лопач.
По данным Народной милиции ЛНР, присягу в четверг приняли все 300 призывников.
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