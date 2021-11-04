https://ria.ru/20211104/lugansk-1757714529.html

Триста призывников ЛНР приняли присягу в Луганске

Триста призывников ЛНР приняли присягу в Луганске - РИА Новости, 04.11.2021

Триста призывников ЛНР приняли присягу в Луганске

Триста новобранцев самопровозглашенной Луганской народной республики, призванных в октябре этого года на обязательное обучение по военно-учетным специальностям, РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:13

2021-11-04T16:13

2021-11-04T16:13

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Триста новобранцев самопровозглашенной Луганской народной республики, призванных в октябре этого года на обязательное обучение по военно-учетным специальностям, в торжественной обстановке приняли присягу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Весной текущего года глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "Об обязательном обучении по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народной милиции Луганской народной республики", который распространяется на мужчин с 18 до 27 лет. В соответствии с указом главы республики, первый набор составил 200 человек, второй набор – 300 человек.Торжественная церемония принятия присяги состоялась на базе учебного центра Народной милиции ЛНР."Профессия защитника Отечества всегда была и будет самой почетной и уважаемой в каждой стране. В этот торжественный день перед лицом своих товарищей, родителей молодые воины клянутся в верности Луганской народной республике!", - обратился с приветственным словом к призывникам заместитель начальника управления Народной милиции по работе с личным составом, подполковник Виктор Лопач.По данным Народной милиции ЛНР, присягу в четверг приняли все 300 призывников.

https://ria.ru/20211028/donbass-1756712632.html

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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник