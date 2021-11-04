https://ria.ru/20211104/lnr-1757682833.html

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 04.11.2021

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:38

2021-11-04T10:38

2021-11-04T10:38

в мире

киев

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

обсе

смм обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14122f438729da488985a68dd63eeed7.jpg

ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала за неделю 5 случаев глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе."В зоне ответственности 30-ой бригады (украинских силовиков – ред.), с целью глушения сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ, вблизи населенного пункта Луганское зафиксирована работа станции РЭБ "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины – ред.)", - сказал журналистам представитель Народной милиции.По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211029/donbass-1756925955.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр