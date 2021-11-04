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В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе
В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 04.11.2021
В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:38
2021-11-04T10:38
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала за неделю 5 случаев глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе."В зоне ответственности 30-ой бригады (украинских силовиков – ред.), с целью глушения сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ, вблизи населенного пункта Луганское зафиксирована работа станции РЭБ "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины – ред.)", - сказал журналистам представитель Народной милиции.По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211029/donbass-1756925955.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
10:38 04.11.2021
 
В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе

В ЛНР зафиксировали работу украинской группы радиоэлектронной борьбы в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала за неделю 5 случаев глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе.
"В зоне ответственности 30-ой бригады (украинских силовиков – ред.), с целью глушения сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ, вблизи населенного пункта Луганское зафиксирована работа станции РЭБ "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины – ред.)", - сказал журналистам представитель Народной милиции.
По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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