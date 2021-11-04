Белорусские эксперты выехали в Иркутск на место крушения Ан-12
Белорусские эксперты выехали в Иркутск для расследования крушения Ан-12
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ан-12 на месте крушения в Иркутской области
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии направились в Иркутск для участия в расследовании крушения транспортного самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", сообщила в четверг пресс-служба минтранса республики.
Ранее минтранс Белоруссии сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет создает комиссию по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители департамента по авиации Белоруссии. Источник в авиаотрасли говорил в среду РИА Новости, что представители департамента по авиации минтранса Белоруссии в рамках комиссии в ближайшее время направятся в Иркутск.
"Уполномоченные представители департамента по авиации для участия в расследовании авиационного происшествия отправились в Иркутск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что "белорусскую сторону уведомили о найденных черных ящиках с борта Ан-12, номера которых совпали с данными департамента по авиации (минстранса Белоруссии – ред.)".
Ан-12 потерпел крушение в 7 километрах от Иркутска вечером в среду. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования. На борту находились девять человек, обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины.