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Белорусские эксперты выехали в Иркутск на место крушения Ан-12
Белорусские эксперты выехали в Иркутск на место крушения Ан-12 - РИА Новости, 04.11.2021
Белорусские эксперты выехали в Иркутск на место крушения Ан-12
Представители Белоруссии направились в Иркутск для участия в расследовании крушения транспортного самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", сообщила в... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:32
2021-11-04T13:32
в мире
иркутск
белоруссия
ан-12
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии направились в Иркутск для участия в расследовании крушения транспортного самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", сообщила в четверг пресс-служба минтранса республики.Ранее минтранс Белоруссии сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет создает комиссию по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители департамента по авиации Белоруссии. Источник в авиаотрасли говорил в среду РИА Новости, что представители департамента по авиации минтранса Белоруссии в рамках комиссии в ближайшее время направятся в Иркутск."Уполномоченные представители департамента по авиации для участия в расследовании авиационного происшествия отправились в Иркутск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что "белорусскую сторону уведомили о найденных черных ящиках с борта Ан-12, номера которых совпали с данными департамента по авиации (минстранса Белоруссии – ред.)".Ан-12 потерпел крушение в 7 километрах от Иркутска вечером в среду. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования. На борту находились девять человек, обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/an-12-1757674850.html
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в мире, иркутск, белоруссия, ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском
13:32 04.11.2021
 
Белорусские эксперты выехали в Иркутск на место крушения Ан-12

Белорусские эксперты выехали в Иркутск для расследования крушения Ан-12

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ан-12 на месте крушения в Иркутской области
Обломки самолета Ан-12 на месте крушения в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии направились в Иркутск для участия в расследовании крушения транспортного самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", сообщила в четверг пресс-служба минтранса республики.
Ранее минтранс Белоруссии сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет создает комиссию по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители департамента по авиации Белоруссии. Источник в авиаотрасли говорил в среду РИА Новости, что представители департамента по авиации минтранса Белоруссии в рамках комиссии в ближайшее время направятся в Иркутск.
"Уполномоченные представители департамента по авиации для участия в расследовании авиационного происшествия отправились в Иркутск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что "белорусскую сторону уведомили о найденных черных ящиках с борта Ан-12, номера которых совпали с данными департамента по авиации (минстранса Белоруссии – ред.)".
Ан-12 потерпел крушение в 7 километрах от Иркутска вечером в среду. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования. На борту находились девять человек, обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины.
Спасатели несут уцелевший фрагмент самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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В миреИркутскБелоруссияАн-12РоссияКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
 
 
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