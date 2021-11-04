https://ria.ru/20211104/krushenie-1757689119.html

СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском

СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 04.11.2021

СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-12 в среду под Иркутском и отметил,... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:46

2021-11-04T11:46

2021-11-04T11:46

происшествия

иркутск

белоруссия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ан-12

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757639287_0:174:3054:1892_1920x0_80_0_0_76a3846fe85afe4d9308b7f4fd136509.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-12 в среду под Иркутском и отметил, что СК России вместе с коллегами из Белоруссии установят причины крушения, сообщается на сайте ведомства.Как сообщалось, вечером в среду Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи села Пивовариха. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования."Опытные сотрудники нашего ведомства во взаимодействии с коллегами из СК Республики Беларусь в рамках расследования установят причины и условия, способствовавшие смертельной авиакатастрофе", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.Дополняется, что глава СК пожелал родственникам погибших сил и терпения."Гибель близкого человека - это всегда боль невосполнимой утраты. Мы скорбим вместе с вами", - добавляется в сообщении.Как сообщалось ранее, ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/an-12-1757674850.html

https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757669390.html

иркутск

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, белоруссия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском