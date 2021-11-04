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СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 04.11.2021
СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-12 в среду под Иркутском и отметил,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:46
2021-11-04T11:46
происшествия
иркутск
белоруссия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ан-12
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-12 в среду под Иркутском и отметил, что СК России вместе с коллегами из Белоруссии установят причины крушения, сообщается на сайте ведомства.Как сообщалось, вечером в среду Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи села Пивовариха. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования."Опытные сотрудники нашего ведомства во взаимодействии с коллегами из СК Республики Беларусь в рамках расследования установят причины и условия, способствовавшие смертельной авиакатастрофе", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.Дополняется, что глава СК пожелал родственникам погибших сил и терпения."Гибель близкого человека - это всегда боль невосполнимой утраты. Мы скорбим вместе с вами", - добавляется в сообщении.Как сообщалось ранее, ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/an-12-1757674850.html
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происшествия, иркутск, белоруссия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском
11:46 04.11.2021
 
СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском

СК России и Белоруссии установят причины авиакатастрофы самолета Ан-12 под Иркутском

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-12 в среду под Иркутском и отметил, что СК России вместе с коллегами из Белоруссии установят причины крушения, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщалось, вечером в среду Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи села Пивовариха. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.
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"Опытные сотрудники нашего ведомства во взаимодействии с коллегами из СК Республики Беларусь в рамках расследования установят причины и условия, способствовавшие смертельной авиакатастрофе", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.
Дополняется, что глава СК пожелал родственникам погибших сил и терпения.
"Гибель близкого человека - это всегда боль невосполнимой утраты. Мы скорбим вместе с вами", - добавляется в сообщении.
Как сообщалось ранее, ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены.
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ПроисшествияИркутскБелоруссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ан-12РоссияКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
 
 
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