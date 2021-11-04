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На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились девять человек
На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились девять человек - РИА Новости, 04.11.2021
На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились девять человек
Девять человек находились на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T05:09
2021-11-04T07:39
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
чукотка
игорь кобзев
крушение самолета ан-12 под иркутском
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ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Девять человек находились на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ранее сообщалось, что на борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, два гражданина Украины и два россиянина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев не исключал, что в самолете также могли находиться еще два человека.Как уточнил иркутский губернатор Игорь Кобзев, речь идет о генеральном директоре и первом замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". "Это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - сказал он.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.
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иркутск
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), чукотка, игорь кобзев, крушение самолета ан-12 под иркутском
05:09 04.11.2021 (обновлено: 07:39 04.11.2021)
 
На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились девять человек

На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 были девять человек

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкШасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
Шасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Девять человек находились на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что на борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, два гражданина Украины и два россиянина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев не исключал, что в самолете также могли находиться еще два человека.

"На борту находились семь членов экипажа и двое сопровождающих. Найдены шесть тел и четыре фрагмента", - сообщил представитель прокуратуры.

Как уточнил иркутский губернатор Игорь Кобзев, речь идет о генеральном директоре и первом замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". "Это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - сказал он.
Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.
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ПроисшествияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)ЧукоткаИгорь КобзевКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
 
 
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