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На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились девять человек

На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились девять человек - РИА Новости, 04.11.2021

На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились девять человек

Девять человек находились на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T05:09

2021-11-04T05:09

2021-11-04T07:39

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

чукотка

игорь кобзев

крушение самолета ан-12 под иркутском

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ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Девять человек находились на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ранее сообщалось, что на борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, два гражданина Украины и два россиянина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев не исключал, что в самолете также могли находиться еще два человека.Как уточнил иркутский губернатор Игорь Кобзев, речь идет о генеральном директоре и первом замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". "Это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - сказал он.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757666912.html

иркутск

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), чукотка, игорь кобзев, крушение самолета ан-12 под иркутском