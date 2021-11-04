https://ria.ru/20211104/kosmonavty-1757663495.html

Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021

Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днем народного единства

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем народного... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T00:46

2021-11-04T00:46

2021-11-04T10:14

общество

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

день народного единства

россия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем народного единства, видео с поздравлением опубликовал "Роскосмос"."Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, поздравляем вас с днем народного единства!", - сказал Шкаплеров, напомнив о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского "в едином духовном и ратном порыве освободило Москву от иностранных интервентов и вернуло России свободу и суверенитет".Дубров, в свою очередь, призвал россиян помнить, что народ в трудные времена всегда сплачивался "ради победы над общим врагом, ради жизни, ради мира и процветания". Он пожелал соотечественникам хранить и беречь чувство народного единства, которое космонавт назвал братским чувством "всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой родины".

https://ria.ru/20211102/moskva-1757389810.html

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"Берегите своих близких" – космонавты поздравили россиян с Днем народного единства "Берегите своих близких" – космонавты поздравили россиян с Днем народного единства 2021-11-04T00:46 true PT0M57S

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общество, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, день народного единства, россия