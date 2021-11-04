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В Москве остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19

В Москве остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Динамики роста госпитализаций пациентов с коронавирусом нет в Москве, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:34

2021-11-04T20:34

2021-11-04T23:17

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Динамики роста госпитализаций пациентов с коронавирусом нет в Москве, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр города Сергей Собянин."Нет динамики роста, у нас около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600-1700", — сказал он.Кроме того, по его словам, в столице стабилизировались и динамика по заболеваемости COVID-19: ежесуточно в городе выявляют около шести тысяч новых случаев."Мы надеемся, что ситуация будет выправляться, конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут, потому что при разорванной цепочке общения, — это непростая мера, но она того стоит", — добавил мэр.Собянин отметил, что полный эффект от введенных нерабочих дней в Москве станет ясен в конце следующей неделе.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов почти ежедневно обновляет максимумы. В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими с сохранением зарплаты и ввели новые ограничения. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции. Вчера Собянин объявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе позволяет не вводить дополнительные нерабочие дни.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также привиться тем, кто этого еще не сделал.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии