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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757745287.html
В Москве остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19
В Москве остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
В Москве остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Динамики роста госпитализаций пациентов с коронавирусом нет в Москве, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:34
2021-11-04T23:17
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Динамики роста госпитализаций пациентов с коронавирусом нет в Москве, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр города Сергей Собянин."Нет динамики роста, у нас около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600-1700", — сказал он.Кроме того, по его словам, в столице стабилизировались и динамика по заболеваемости COVID-19: ежесуточно в городе выявляют около шести тысяч новых случаев."Мы надеемся, что ситуация будет выправляться, конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут, потому что при разорванной цепочке общения, — это непростая мера, но она того стоит", — добавил мэр.Собянин отметил, что полный эффект от введенных нерабочих дней в Москве станет ясен в конце следующей неделе.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов почти ежедневно обновляет максимумы. В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими с сохранением зарплаты и ввели новые ограничения. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции. Вчера Собянин объявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе позволяет не вводить дополнительные нерабочие дни.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также привиться тем, кто этого еще не сделал.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии
20:34 04.11.2021 (обновлено: 23:17 04.11.2021)
 
В Москве остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Собянин заявил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве не растет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Динамики роста госпитализаций пациентов с коронавирусом нет в Москве, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр города Сергей Собянин.
"Нет динамики роста, у нас около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600-1700", — сказал он.
Кроме того, по его словам, в столице стабилизировались и динамика по заболеваемости COVID-19: ежесуточно в городе выявляют около шести тысяч новых случаев.
"Мы надеемся, что ситуация будет выправляться, конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут, потому что при разорванной цепочке общения, — это непростая мера, но она того стоит", — добавил мэр.
Собянин отметил, что полный эффект от введенных нерабочих дней в Москве станет ясен в конце следующей неделе.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов почти ежедневно обновляет максимумы. В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими с сохранением зарплаты и ввели новые ограничения. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции. Вчера Собянин объявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе позволяет не вводить дополнительные нерабочие дни.
В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также привиться тем, кто этого еще не сделал.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус в России
 
 
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