https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757681854.html

Назван неожиданный фактор, который грозит тяжелым ковидом

Назван неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

Назван неожиданный фактор, который грозит тяжелым ковидом

Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд выявили взаимосвязь между заболеваниями пищеварительной системы и... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:22

2021-11-04T10:22

2021-11-04T11:27

распространение коронавируса

австралия

квинсленд

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд выявили взаимосвязь между заболеваниями пищеварительной системы и коронавирусом, пишет Daily Mail.Согласно результатам исследования, гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса — кислотно-желчного заброса в пищевод, приводящего к изжоге — могут повлиять и на состояние при COVID-19. За основу взяли гены, вызывающие гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Выяснилось, что она имеет общие с коронавирусом факторы риска: ожирение, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и диабет."Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19", — отметил Джу-Шенг Онга, один из авторов работы.Анализ влияния общих факторов риска показал, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между заболеванием пищеварительной системы и тяжестью заболевания. "Результаты дают возможность предположить, что ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе", — подытожил он.

https://ria.ru/20211104/pitomets-1757671318.html

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австралия, квинсленд, коронавирус covid-19