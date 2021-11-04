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https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757681854.html
Назван неожиданный фактор, который грозит тяжелым ковидом
Назван неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
Назван неожиданный фактор, который грозит тяжелым ковидом
Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд выявили взаимосвязь между заболеваниями пищеварительной системы и... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:22
2021-11-04T11:27
распространение коронавируса
австралия
квинсленд
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд выявили взаимосвязь между заболеваниями пищеварительной системы и коронавирусом, пишет Daily Mail.Согласно результатам исследования, гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса — кислотно-желчного заброса в пищевод, приводящего к изжоге — могут повлиять и на состояние при COVID-19. За основу взяли гены, вызывающие гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Выяснилось, что она имеет общие с коронавирусом факторы риска: ожирение, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и диабет."Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19", — отметил Джу-Шенг Онга, один из авторов работы.Анализ влияния общих факторов риска показал, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между заболеванием пищеварительной системы и тяжестью заболевания. "Результаты дают возможность предположить, что ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе", — подытожил он.
https://ria.ru/20211104/pitomets-1757671318.html
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австралия, квинсленд, коронавирус covid-19
10:22 04.11.2021 (обновлено: 11:27 04.11.2021)
 
Назван неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19

Ученые из НИИ Бергхофера: кислотный рефлюкс повышает риск госпитализации при COVID-19

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области
Медик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд выявили взаимосвязь между заболеваниями пищеварительной системы и коронавирусом, пишет Daily Mail.
Согласно результатам исследования, гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса — кислотно-желчного заброса в пищевод, приводящего к изжоге — могут повлиять и на состояние при COVID-19. За основу взяли гены, вызывающие гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Выяснилось, что она имеет общие с коронавирусом факторы риска: ожирение, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
"Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19", — отметил Джу-Шенг Онга, один из авторов работы.
Анализ влияния общих факторов риска показал, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между заболеванием пищеварительной системы и тяжестью заболевания. "Результаты дают возможность предположить, что ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе", — подытожил он.
Котенок - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Распространение коронавирусаАвстралияКвинслендКоронавирус COVID-19
 
 
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