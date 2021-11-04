https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757674361.html

В приграничном с Россией Хэйхэ выявили 44 новых случая COVID-19

В приграничном с Россией Хэйхэ выявили 44 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

В приграничном с Россией Хэйхэ выявили 44 новых случая COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией в приграничном с Россией городе Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян продолжает увеличиваться, за... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:35

2021-11-04T08:35

2021-11-04T08:41

распространение коронавируса

в мире

хэйлунцзян

цзянси

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593717271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ba6df8d369af90f3521e823fa8eb3a4.jpg

ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в приграничном с Россией городе Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян продолжает увеличиваться, за минувшие сутки там выявили 44 локальных случая заражения, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции.Наиболее сложная ситуация наблюдается в городском районе Айхуэй, где за последние дни провели уже восемь раундов всеобщего ПЦР-тестирования.Строгий локдаун в городе Хэйхэ начал действовать с 28 октября после того, как в районе Айхуэй был выявлен один подтвержденный локальный случай заражения коронавирусной инфекцией, а также три бессимптомных случая. В городе действует строгий контроль за передвижением населения, в жилых комплексах и микрорайонах введена закрытая система управления. Вход и выход осуществляется строго по пропускам, выйти из дома и вернуться может только один человек из семьи раз в два дня.Временно приостановлено движение городских автобусов и такси, перемещение любого автотранспорта без особых причин запрещено, по городу могут перемещаться только машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб, а также тех, кто занимается жизнеобеспечением города или задействован в работе по борьбе с эпидемией. Въезжать и выезжать из города без особой причины также нельзя.Работа всех предприятий в Хэйхэ временно приостановлена, исключение составляют те, которые необходимы для жизнеобеспечения города. Супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки работают только при условии полного соблюдения противоэпидемиологических мер, время работы и поток посетителей строго ограничены.Всего к настоящему моменты в провинции Хэйлунцзян выявлено два случая, 189 локальных случаев и два бессимптомных.Вспышки COVID-19 в последние недели зафиксированы не только в провинции Хэйлунцзян, но и еще в 18 регионах страны. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, принято решение временно приостановить продажу билетов на поезда, следующие в Пекин из городов, где в последнее время выявляли случаи заражения, включая город Хэйхэ, город Шанжао в провинции Цзянси, города Тяньшуй и Чжанъе в провинции Ганьсу.Ранее ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, комментируя новую вспышку заболевания в стране, заявил, что полностью взять ситуацию под контроль можно будет в течение месяца. Вместе с тем он добавил, что реализация политики "нулевой терпимости к COVID-19", которой придерживается Китай, обойдется властям значительно дешевле, чем лечение зараженных в случае, если не принимать жестких карантинных мер и позволить болезни распространяться.За последние сутки в Китае было выявлено 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 из них ввозные, 87 – локальные. Всего за время пандемии в Китае были выявлены 97 527 случаев заражения COVID-19, от болезни скончались 4636 человек.

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757524420.html

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757613290.html

хэйлунцзян

цзянси

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, хэйлунцзян, цзянси, россия, коронавирус covid-19