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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757674361.html
В приграничном с Россией Хэйхэ выявили 44 новых случая COVID-19
В приграничном с Россией Хэйхэ выявили 44 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
В приграничном с Россией Хэйхэ выявили 44 новых случая COVID-19
Число заболевших коронавирусной инфекцией в приграничном с Россией городе Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян продолжает увеличиваться, за... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:35
2021-11-04T08:41
распространение коронавируса
в мире
хэйлунцзян
цзянси
россия
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в приграничном с Россией городе Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян продолжает увеличиваться, за минувшие сутки там выявили 44 локальных случая заражения, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции.Наиболее сложная ситуация наблюдается в городском районе Айхуэй, где за последние дни провели уже восемь раундов всеобщего ПЦР-тестирования.Строгий локдаун в городе Хэйхэ начал действовать с 28 октября после того, как в районе Айхуэй был выявлен один подтвержденный локальный случай заражения коронавирусной инфекцией, а также три бессимптомных случая. В городе действует строгий контроль за передвижением населения, в жилых комплексах и микрорайонах введена закрытая система управления. Вход и выход осуществляется строго по пропускам, выйти из дома и вернуться может только один человек из семьи раз в два дня.Временно приостановлено движение городских автобусов и такси, перемещение любого автотранспорта без особых причин запрещено, по городу могут перемещаться только машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб, а также тех, кто занимается жизнеобеспечением города или задействован в работе по борьбе с эпидемией. Въезжать и выезжать из города без особой причины также нельзя.Работа всех предприятий в Хэйхэ временно приостановлена, исключение составляют те, которые необходимы для жизнеобеспечения города. Супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки работают только при условии полного соблюдения противоэпидемиологических мер, время работы и поток посетителей строго ограничены.Всего к настоящему моменты в провинции Хэйлунцзян выявлено два случая, 189 локальных случаев и два бессимптомных.Вспышки COVID-19 в последние недели зафиксированы не только в провинции Хэйлунцзян, но и еще в 18 регионах страны. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, принято решение временно приостановить продажу билетов на поезда, следующие в Пекин из городов, где в последнее время выявляли случаи заражения, включая город Хэйхэ, город Шанжао в провинции Цзянси, города Тяньшуй и Чжанъе в провинции Ганьсу.Ранее ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, комментируя новую вспышку заболевания в стране, заявил, что полностью взять ситуацию под контроль можно будет в течение месяца. Вместе с тем он добавил, что реализация политики "нулевой терпимости к COVID-19", которой придерживается Китай, обойдется властям значительно дешевле, чем лечение зараженных в случае, если не принимать жестких карантинных мер и позволить болезни распространяться.За последние сутки в Китае было выявлено 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 из них ввозные, 87 – локальные. Всего за время пандемии в Китае были выявлены 97 527 случаев заражения COVID-19, от болезни скончались 4636 человек.
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757524420.html
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в мире, хэйлунцзян, цзянси, россия, коронавирус covid-19
08:35 04.11.2021 (обновлено: 08:41 04.11.2021)
 
В приграничном с Россией Хэйхэ выявили 44 новых случая COVID-19

Число случаев COVID-19 в приграничном с Россией китайском Хэйхэ продолжает расти

© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в приграничном с Россией городе Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян продолжает увеличиваться, за минувшие сутки там выявили 44 локальных случая заражения, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в городском районе Айхуэй, где за последние дни провели уже восемь раундов всеобщего ПЦР-тестирования.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 12:35Распространение коронавируса
В Китае произошла новая вспышка коронавируса
Строгий локдаун в городе Хэйхэ начал действовать с 28 октября после того, как в районе Айхуэй был выявлен один подтвержденный локальный случай заражения коронавирусной инфекцией, а также три бессимптомных случая. В городе действует строгий контроль за передвижением населения, в жилых комплексах и микрорайонах введена закрытая система управления. Вход и выход осуществляется строго по пропускам, выйти из дома и вернуться может только один человек из семьи раз в два дня.
Временно приостановлено движение городских автобусов и такси, перемещение любого автотранспорта без особых причин запрещено, по городу могут перемещаться только машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб, а также тех, кто занимается жизнеобеспечением города или задействован в работе по борьбе с эпидемией. Въезжать и выезжать из города без особой причины также нельзя.
Работа всех предприятий в Хэйхэ временно приостановлена, исключение составляют те, которые необходимы для жизнеобеспечения города. Супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки работают только при условии полного соблюдения противоэпидемиологических мер, время работы и поток посетителей строго ограничены.
Всего к настоящему моменты в провинции Хэйлунцзян выявлено два случая, 189 локальных случаев и два бессимптомных.
Вспышки COVID-19 в последние недели зафиксированы не только в провинции Хэйлунцзян, но и еще в 18 регионах страны. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, принято решение временно приостановить продажу билетов на поезда, следующие в Пекин из городов, где в последнее время выявляли случаи заражения, включая город Хэйхэ, город Шанжао в провинции Цзянси, города Тяньшуй и Чжанъе в провинции Ганьсу.
Ранее ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, комментируя новую вспышку заболевания в стране, заявил, что полностью взять ситуацию под контроль можно будет в течение месяца. Вместе с тем он добавил, что реализация политики "нулевой терпимости к COVID-19", которой придерживается Китай, обойдется властям значительно дешевле, чем лечение зараженных в случае, если не принимать жестких карантинных мер и позволить болезни распространяться.
За последние сутки в Китае было выявлено 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 из них ввозные, 87 – локальные. Всего за время пандемии в Китае были выявлены 97 527 случаев заражения COVID-19, от болезни скончались 4636 человек.
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
08:00
Если надо — оцепят город. Кому грозит самый жесткий локдаун
 
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