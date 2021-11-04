https://ria.ru/20211104/investitsii-1757673153.html

Эксперт рассказал, как сформировать у себя привычку инвестировать

Эксперт рассказал, как сформировать у себя привычку инвестировать - РИА Новости, 04.11.2021

Эксперт рассказал, как сформировать у себя привычку инвестировать

Рецепт успешных инвестиций - дисциплина и ответственность, поэтому, чтобы вложение денег вошло в привычку, нужно определить конкретную цель и сроки... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:13

2021-11-04T08:13

2021-11-04T08:13

экономика

райффайзенбанк

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рецепт успешных инвестиций - дисциплина и ответственность, поэтому, чтобы вложение денег вошло в привычку, нужно определить конкретную цель и сроки инвестирования, поделился с РИА Новости мнением вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов."Есть четыре типичных барьера, которые мешают начать инвестировать. С ними сталкивался практически каждый, и звучат они так: я ничего в этом не понимаю, на инвестиции нужно много времени и, прежде чем начать инвестировать, нужно накопить капитал. Чтобы мотивация не пропала, а стала привычкой, выберите важную для себя цель. Она должна обязательно выражаться в деньгах и иметь конкретный срок", - советует Данилов.Также эксперт советует пройти риск-профилирование – то есть определить приемлемый для себя уровень риска. Это несложный тест, который есть в свободном доступе. После этого можно открывать брокерский счет, в том числе и в онлайн-формате, в банк или к брокеру идти не обязательно. Перевести деньги на счет можно мгновенно с текущих или накопительных счетов в банке.Он пояснил, что такой подход не предполагает продаж, минимизирует временные затраты и не требует какого-то анализа или экспертизы. По словам Данилова, исторически это один из оптимальных вариантов для частных инвесторов. В выборе инструментов стоит ориентироваться на ПИФы и ETF - продукты, которые охватывают какой-то сектор или набор компаний, поэтому дают хорошую диверсификацию, рассуждает Данилов."Начните направлять на инвестиции регулярно определенную часть дохода в месяц, постепенно увеличивая портфель. Такой подход хорош еще и тем, что при падении я понимаю, что в этом месяце я куплю инструмент дешевле. А если все растет, то тоже отлично – мой портфель увеличивается. Постепенно инвестирование стало для меня привычкой, которая не отнимает много времени, зато дает уверенность в будущем", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20211103/investitsii-1757486110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/investitsii-1756718341.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, райффайзенбанк