https://ria.ru/20211104/integratsiya-1757727811.html
Путин рассказал об экономической интеграции России и Белоруссии
Путин рассказал об экономической интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 04.11.2021
Путин рассказал об экономической интеграции России и Белоруссии
Экономическая интеграция России и Белоруссии невозможна без миграционной интеграции, подготовлена программа по вопросам миграции, заявил президент России... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:02
2021-11-04T18:02
2021-11-04T18:14
в мире
белоруссия
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россия
союзное государство
александр лукашенко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Экономическая интеграция России и Белоруссии невозможна без миграционной интеграции, подготовлена программа по вопросам миграции, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, полноценная экономическая интеграция невозможна без продвижения вперёд в вопросах создания единого миграционного и визового пространства. Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере. Именно на это направлена и подготовленная нашими правительствами концепция миграционной политики Союзного государства, тоже большая работа здесь была проведена", - сказал Путин в ходе заседания высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726058.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, россия, союзное государство, александр лукашенко
18:02 04.11.2021 (обновлено: 18:14 04.11.2021)
Путин рассказал об экономической интеграции России и Белоруссии
Путин: экономическая интеграция России и Белоруссии невозможна без миграционной