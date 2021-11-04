https://ria.ru/20211104/integratsiya-1757727811.html

Путин рассказал об экономической интеграции России и Белоруссии

Путин рассказал об экономической интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 04.11.2021

Путин рассказал об экономической интеграции России и Белоруссии

Экономическая интеграция России и Белоруссии невозможна без миграционной интеграции, подготовлена программа по вопросам миграции, заявил президент России... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:02

2021-11-04T18:02

2021-11-04T18:14

в мире

белоруссия

владимир путин

россия

союзное государство

александр лукашенко

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Экономическая интеграция России и Белоруссии невозможна без миграционной интеграции, подготовлена программа по вопросам миграции, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, полноценная экономическая интеграция невозможна без продвижения вперёд в вопросах создания единого миграционного и визового пространства. Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере. Именно на это направлена и подготовленная нашими правительствами концепция миграционной политики Союзного государства, тоже большая работа здесь была проведена", - сказал Путин в ходе заседания высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726058.html

белоруссия

россия

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2021

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в мире, белоруссия, владимир путин, россия, союзное государство, александр лукашенко