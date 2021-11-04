https://ria.ru/20211104/gaz-1757738133.html
В Минске назвали сроки создания принципов работы рынка газа с Россией
В Минске назвали сроки создания принципов работы рынка газа с Россией - РИА Новости, 04.11.2021
В Минске назвали сроки создания принципов работы рынка газа с Россией
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что принципы функционирования единого рынка газа России и Белоруссии будут разработаны к июлю 2022 года. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:32
2021-11-04T19:32
2021-11-04T19:32
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
роман головченко
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что принципы функционирования единого рынка газа России и Белоруссии будут разработаны к июлю 2022 года."Целый блок программ связан с энергетической сферой. Предстоит сформировать объединенные рынки нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Так уже к июлю 2022 года мы должны разработать принципы функционирования объединенного рынка газа. А до 1 декабря 2023 года с учетом этих принципов подписать соответствующее дополнение к Союзной программе", - сказал Головченко.
https://ria.ru/20211104/mishustin-1757730426.html
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экономика, белоруссия, россия, роман головченко
В Минске назвали сроки создания принципов работы рынка газа с Россией
В Минске назвали сроки создания принципов работы единого с Россией рынка газа