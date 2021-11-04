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"Северному потоку — 2" предрекли трудности
В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года - РИА Новости, 04.11.2021
"Северному потоку — 2" предрекли трудности
Германия вряд ли начнет получать топливо через газопровод "Северный поток — 2" до конца нынешнего года. Такое мнение, как сообщает газета "Известия", высказал... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:45
2021-11-04T05:21
в мире
германия
еврокомиссия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
клаус эрнст
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Германия вряд ли начнет получать топливо через газопровод "Северный поток — 2" до конца нынешнего года. Такое мнение, как сообщает газета "Известия", высказал глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ввод газопровода в эксплуатацию может затянуться до мая, поскольку решение немецкого регулятора далее будут изучать в Еврокомиссии."Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт", - пояснил парламентарий.Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте, в свою очередь, согласился с прогнозами о сертификации газопровода по причине большого числа политических противников проекта.Ранее Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация российского трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев.
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в мире, германия, еврокомиссия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, клаус эрнст, россия
02:45 04.11.2021 (обновлено: 05:21 04.11.2021)
 
В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года

Депутат бундестага Эрнст усомнился в запуске "Северного потока — 2" к концу 2021 года

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Германия вряд ли начнет получать топливо через газопровод "Северный поток — 2" до конца нынешнего года. Такое мнение, как сообщает газета "Известия", высказал глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ввод газопровода в эксплуатацию может затянуться до мая, поскольку решение немецкого регулятора далее будут изучать в Еврокомиссии.
"Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт", - пояснил парламентарий.
Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте, в свою очередь, согласился с прогнозами о сертификации газопровода по причине большого числа политических противников проекта.
Ранее Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация российского трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
00:55
Посол Украины пожаловался на "нож в спину" со стороны Германии
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев.
 
В миреГерманияЕврокомиссияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGКлаус ЭрнстРоссия
 
 
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