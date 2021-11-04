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Украину пристыдили за боязнь российского юмориста
Пушков пристыдил Украину за признание Максима Галкина угрозой безопасности - РИА Новости, 04.11.2021
Украину пристыдили за боязнь российского юмориста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram внесение Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности" Украины. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:19
2021-11-04T15:19
украина
киев
сергей пенкин
максим галкин
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram внесение Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности" Украины.Член Совфеда с иронией отметил, что только Киеву может официально угрожать юморист."Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?" — отметил Пушков.Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украиныпо представлению Службы безопасности внесло в российского юмориста Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Его впервые обнародовали в августе 2015 года, в числе прочих в перечень вошли такие артисты, как Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Всего — 259 человек.
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украина, киев, сергей пенкин, максим галкин, валерия (алла перфилова), юлия чичерина
15:19 04.11.2021
 
Пушков пристыдил Украину за признание Максима Галкина угрозой безопасности

Сенатор Пушков высмеял Украину за внесение Максима Галкина в список угроз безопасности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram внесение Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности" Украины.
Член Совфеда с иронией отметил, что только Киеву может официально угрожать юморист.
"Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?" — отметил Пушков.
Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украиныпо представлению Службы безопасности внесло в российского юмориста Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Его впервые обнародовали в августе 2015 года, в числе прочих в перечень вошли такие артисты, как Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Всего 259 человек.
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 23:57
В Киеве Минкульт ошибочно внес украинского актера в "черный список"
 
УкраинаКиевСергей ПенкинМаксим ГалкинВалерия (Алла Перфилова)Юлия Чичерина
 
 
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