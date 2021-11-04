https://ria.ru/20211104/galkin-1757708400.html

Украину пристыдили за боязнь российского юмориста

Пушков пристыдил Украину за признание Максима Галкина угрозой безопасности - РИА Новости, 04.11.2021

Украину пристыдили за боязнь российского юмориста

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram внесение Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности" Украины. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:19

2021-11-04T15:19

2021-11-04T15:19

украина

киев

сергей пенкин

максим галкин

валерия (алла перфилова)

юлия чичерина

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram внесение Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности" Украины.Член Совфеда с иронией отметил, что только Киеву может официально угрожать юморист."Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?" — отметил Пушков.Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украиныпо представлению Службы безопасности внесло в российского юмориста Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Его впервые обнародовали в августе 2015 года, в числе прочих в перечень вошли такие артисты, как Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Всего — 259 человек.

https://ria.ru/20211103/akter-1757661568.html

украина

киев

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украина, киев, сергей пенкин, максим галкин, валерия (алла перфилова), юлия чичерина