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Украину пристыдили за боязнь российского юмориста
Пушков пристыдил Украину за признание Максима Галкина угрозой безопасности - РИА Новости, 04.11.2021
Украину пристыдили за боязнь российского юмориста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram внесение Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности" Украины. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:19
2021-11-04T15:19
2021-11-04T15:19
украина
киев
сергей пенкин
максим галкин
валерия (алла перфилова)
юлия чичерина
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram внесение Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности" Украины.Член Совфеда с иронией отметил, что только Киеву может официально угрожать юморист."Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?" — отметил Пушков.Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украиныпо представлению Службы безопасности внесло в российского юмориста Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Его впервые обнародовали в августе 2015 года, в числе прочих в перечень вошли такие артисты, как Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Всего — 259 человек.
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украина, киев, сергей пенкин, максим галкин, валерия (алла перфилова), юлия чичерина
Пушков пристыдил Украину за признание Максима Галкина угрозой безопасности
Сенатор Пушков высмеял Украину за внесение Максима Галкина в список угроз безопасности