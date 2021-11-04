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Это не только "трупы, трупы, трупы": судмедэксперт о своей работе
Это не только "трупы, трупы, трупы": судмедэксперт о своей работе - РИА Новости, 04.11.2021
Это не только "трупы, трупы, трупы": судмедэксперт о своей работе
Чем работа судмедэксперта отличается от того, что мы видим в сериалах? Почему мгновенной и безболезненной смерти не существует? Чем судмедэксперт отличается от патологоанатома? Почему судмедэксперты стараются не говорить незнакомцам, кем они работают? И бывает ли у судебных медицинских экспертов профдеформация?
2021-11-04T12:00
2021-11-04T12:00
2021-11-04T12:00
яснопонятно
медицина
работа
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Это не только «трупы, трупы, трупы»: судмедэксперт о своей работе
Чем работа судмедэксперта отличается от того, что мы видим в сериалах? Почему мгновенной и безболезненной смерти не существует? Чем судмедэксперт отличается от патологоанатома? Почему судмедэксперты стараются не говорить незнакомцам, кем они работают? И бывает ли у судебных медицинских экспертов профдеформация?
audio/mpeg
Это не только «трупы, трупы, трупы»: судмедэксперт о своей работе
Чем работа судмедэксперта отличается от того, что мы видим в сериалах? Почему мгновенной и безболезненной смерти не существует? Чем судмедэксперт отличается от патологоанатома? Почему судмедэксперты стараются не говорить незнакомцам, кем они работают? И бывает ли у судебных медицинских экспертов профдеформация?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Эдуард Туманов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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медицина, работа, подкаст, аудио
Это не только "трупы, трупы, трупы": судмедэксперт о своей работе
Чем работа судмедэксперта отличается от того, что мы видим в сериалах? Почему мгновенной и безболезненной смерти не существует? Чем судмедэксперт отличается от патологоанатома? Почему судмедэксперты стараются не говорить незнакомцам, кем они работают? И бывает ли у судебных медицинских экспертов профдеформация?