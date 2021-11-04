https://ria.ru/20211104/energoresursy-1757728700.html
Белоруссия получает российский газ в разы дешевле, чем Европа, заявил Путин
Белоруссия получает российский газ в разы дешевле, чем Европа, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2021
Белоруссия получает российский газ в разы дешевле, чем Европа, заявил Путин
Стоимость российского газа для Белоруссии в 7-10 раз ниже спотовых цен в Европе и в 3-4 раза ниже цены поставок туда по долгосрочным контрактам "Газпрома",... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:04
2021-11-04T18:04
2021-11-04T19:03
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газпром
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость российского газа для Белоруссии в 7-10 раз ниже спотовых цен в Европе и в 3-4 раза ниже цены поставок туда по долгосрочным контрактам "Газпрома", заявил президент России Владимир Путин."Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и Республика Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в отдельные моменты в 9-10 раз ... дешевле, чем на европейских спотовых рынках, и даже если говорить и сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам "Газпрома", и то в 3-4 раза дешевле", - сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в формате видеоконференции."Это касается граждан Белоруссии, это касается домохозяйств, которые приобретают энергию вот по таким минимальным ценам. Это касается всей экономики Белоруссии, всей промышленности", - добавил президент РФ.
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экономика, европа, белоруссия, минск, владимир путин, россия, газпром
18:04 04.11.2021 (обновлено: 19:03 04.11.2021)
Белоруссия получает российский газ в разы дешевле, чем Европа, заявил Путин
Путин: стоимость энергоресурсов для Минска в 9-10 раз ниже спотовых цен в Европе