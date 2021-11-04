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Почему немцев взбесили нападки Байдена на Путина
Немцы раскритиковали Байдена из-за упреков в адрес Путина - РИА Новости, 04.11.2021
Почему немцев взбесили нападки Байдена на Путина
Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на колкости президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T06:02
2021-11-04T06:02
в мире
сша
китай
глазго (город)
владимир путин
си цзиньпин
климат
джозеф "бо" байден
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на колкости президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой конференции по климату в Глазго. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты. Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла", - отметил gsGjkk."Упреки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а и великим, "непогрешимым" США с ФРГ. Это от нас (Германия – прим. ред.) исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа — со времен начала индустриальной эры", - выразил мнение Sir Drakon."Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай — в расчете на одного китайца", - констатирует Thermodynamisscher Toast."Ого! Нужно срочно отправить Грету протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести", - иронично резюмировал Ich Esse Robbenfleisch.Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша
китай
глазго (город)
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в мире, сша, китай, глазго (город), владимир путин, си цзиньпин, климат, джозеф "бо" байден, россия
06:02 04.11.2021
 
Немцы раскритиковали Байдена из-за упреков в адрес Путина

Читатели Spiegel раскритиковали Байдена из-за упреков в адрес Путина на саммите в Глазго

© REUTERS / Evan Vucci/PoolПрезидент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго
Президент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Evan Vucci/Pool
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на колкости президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой конференции по климату в Глазго. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
"И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты. Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла", - отметил gsGjkk.
"Упреки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а и великим, "непогрешимым" США с ФРГ. Это от нас (Германия – прим. ред.) исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа — со времен начала индустриальной эры", - выразил мнение Sir Drakon.
"Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай — в расчете на одного китайца", - констатирует Thermodynamisscher Toast.
"Ого! Нужно срочно отправить Грету протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести", - иронично резюмировал Ich Esse Robbenfleisch.
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Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАКитайГлазго (город)Владимир ПутинСи ЦзиньпинКлиматДжозеф "Бо" БайденРоссия
 
 
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