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Названо условие для наступление армии ДНР на Киев
Пушилин назвал условие наступления на Киев - РИА Новости, 04.11.2021
Названо условие для наступление армии ДНР на Киев
В случае полномасштабной агрессии Украины ДНР рассматривает не только оборонные действия, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в интервью... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:41
2021-11-04T23:59
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае полномасштабной агрессии Украины ДНР рассматривает не только оборонные действия, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в интервью ютьюб-каналу "Sputnik на русском".По словам политика, в условиях проблем в украинском энергетическом секторе и при дефиците топлива киевские власти могут попытаться отвлечь внимание населения от проблем обострением конфликта в Донбассе."Мы наблюдаем за Украиной весь этот период времени и, конечно, видим, что нелогичность и где-то самоуничтожение присущи нынешней Украине. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий", — продолжил Пушилин.Он заявил, что в Донецке нацелены на дипломатическое решение конфликта, но в то же время готовы и к военной агрессии со стороны Киева."Но как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой", — предупредил глава ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014-го. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки, а в конце октября силовики совершили ряд ударов по территории ДНР с использованием беспилотников.
https://ria.ru/20211030/blokada-1756987921.html
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
22:41 04.11.2021 (обновлено: 23:59 04.11.2021)
 
Пушилин назвал условие наступления на Киев

Глава ДНР Пушилин назвал условие для наступления на Киев

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае полномасштабной агрессии Украины ДНР рассматривает не только оборонные действия, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в интервью ютьюб-каналу "Sputnik на русском".
По словам политика, в условиях проблем в украинском энергетическом секторе и при дефиците топлива киевские власти могут попытаться отвлечь внимание населения от проблем обострением конфликта в Донбассе.
"Мы наблюдаем за Украиной весь этот период времени и, конечно, видим, что нелогичность и где-то самоуничтожение присущи нынешней Украине. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий", — продолжил Пушилин.
Он заявил, что в Донецке нацелены на дипломатическое решение конфликта, но в то же время готовы и к военной агрессии со стороны Киева.
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"Но как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой", — предупредил глава ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014-го. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки, а в конце октября силовики совершили ряд ударов по территории ДНР с использованием беспилотников.
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