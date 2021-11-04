22:41 04.11.2021 (обновлено: 23:59 04.11.2021)
Пушилин назвал условие наступления на Киев
Глава ДНР Пушилин назвал условие для наступления на Киев
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае полномасштабной агрессии Украины ДНР рассматривает не только оборонные действия, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в интервью ютьюб-каналу "Sputnik на русском".
По словам политика, в условиях проблем в украинском энергетическом секторе и при дефиците топлива киевские власти могут попытаться отвлечь внимание населения от проблем обострением конфликта в Донбассе.
"Мы наблюдаем за Украиной весь этот период времени и, конечно, видим, что нелогичность и где-то самоуничтожение присущи нынешней Украине. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий", — продолжил Пушилин.
Он заявил, что в Донецке нацелены на дипломатическое решение конфликта, но в то же время готовы и к военной агрессии со стороны Киева.
"Но как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой", — предупредил глава ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014-го. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки, а в конце октября силовики совершили ряд ударов по территории ДНР с использованием беспилотников.
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