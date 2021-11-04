https://ria.ru/20211104/donbass-1757714278.html

Депутат Рады назвала условие имплементации формулы Штайнмайера

Депутат Рады назвала условие имплементации формулы Штайнмайера - РИА Новости, 04.11.2021

Депутат Рады назвала условие имплементации формулы Штайнмайера

Кандидат на должность вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, депутат Рады Ирина Верещук заявила, что об... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:11

2021-11-04T16:11

2021-11-04T16:11

в мире

украина

оон

луганская область

мид германии

донецкая народная республика

обсе

ирина верещук

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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат на должность вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, депутат Рады Ирина Верещук заявила, что об имплементации "формулы Штайнмайера" можно будет говорить только после обеспечения условий безопасности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Рада в среду уволила Алексея Резникова с должности вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую он занимал с марта 2020 года. На эту должность претендует депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук."Что касается формулы Штайнмайера - мы в первую очередь должны выполнить условия безопасности, а потом переходить к политическим вопросам. Формула Штайнмайера относится к политическим вопросам", - сказала Верещук, выступая в Раде в четверг перед назначением.На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

https://ria.ru/20211029/lnr-1756793800.html

украина

луганская область

донецкая народная республика

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в мире, украина, оон, луганская область, мид германии, донецкая народная республика, обсе, ирина верещук