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Депутат Рады назвала условие имплементации формулы Штайнмайера
Депутат Рады назвала условие имплементации формулы Штайнмайера - РИА Новости, 04.11.2021
Депутат Рады назвала условие имплементации формулы Штайнмайера
Кандидат на должность вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, депутат Рады Ирина Верещук заявила, что об... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:11
2021-11-04T16:11
в мире
украина
оон
луганская область
мид германии
донецкая народная республика
обсе
ирина верещук
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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат на должность вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, депутат Рады Ирина Верещук заявила, что об имплементации "формулы Штайнмайера" можно будет говорить только после обеспечения условий безопасности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Рада в среду уволила Алексея Резникова с должности вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую он занимал с марта 2020 года. На эту должность претендует депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук."Что касается формулы Штайнмайера - мы в первую очередь должны выполнить условия безопасности, а потом переходить к политическим вопросам. Формула Штайнмайера относится к политическим вопросам", - сказала Верещук, выступая в Раде в четверг перед назначением.На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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украина
луганская область
донецкая народная республика
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в мире, украина, оон, луганская область, мид германии, донецкая народная республика, обсе, ирина верещук
16:11 04.11.2021
 
Депутат Рады назвала условие имплементации формулы Штайнмайера

Депутат Рады Верещук: для имплементация формулы Штайнмайера нужна безопасность на Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат на должность вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, депутат Рады Ирина Верещук заявила, что об имплементации "формулы Штайнмайера" можно будет говорить только после обеспечения условий безопасности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Рада в среду уволила Алексея Резникова с должности вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую он занимал с марта 2020 года. На эту должность претендует депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.
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"Что касается формулы Штайнмайера - мы в первую очередь должны выполнить условия безопасности, а потом переходить к политическим вопросам. Формула Штайнмайера относится к политическим вопросам", - сказала Верещук, выступая в Раде в четверг перед назначением.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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В миреУкраинаООНЛуганская областьМИД ГерманииДонецкая Народная РеспубликаОБСЕИрина Верещук
 
 
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