https://ria.ru/20211104/delo-1757685724.html

СК завел дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом

СК завел дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом - РИА Новости, 04.11.2021

СК завел дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом

Пациент в городе Балаково Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после нападения на дежурного врача в травмпункте, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:06

2021-11-04T11:06

2021-11-04T11:06

происшествия

балаково

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Пациент в городе Балаково Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после нападения на дежурного врача в травмпункте, сообщила прокуратура региона.Ранее управление СК РФ по региону начало проверку сообщений СМИ о том, что во вторник в городе Балаково на врача-травматолога в травмпункте напал пациент, в результате у медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ходом проверки заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. В региональном главке МВД уточнили, что 30-летний врач в заявлении в полицию сообщил о нападении на него со стороны 31-летнего пациента, который обратился к медику с травмой руки. Полиция также проводила проверку."В настоящее время злоумышленник установлен, им оказался 31-летний житель города Балаково, в отношении него проведена процессуальная проверка, по результатам которой… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до двух лет заключения.По данным прокуратуры, около 22.00 (21.00 мск) во вторник дежурный врач травматологического отделения в Балаковской районной больнице оказывал медицинскую помощь пьяному пациенту, которому не понравились действия медика, и он стал оскорбительно высказываться, а затем беспричинно избивать доктора.Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211104/obluche-1757674539.html

балаково

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество