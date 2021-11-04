Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/delo-1757685724.html
СК завел дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом
СК завел дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом - РИА Новости, 04.11.2021
СК завел дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом
Пациент в городе Балаково Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после нападения на дежурного врача в травмпункте, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:06
2021-11-04T11:06
происшествия
балаково
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Пациент в городе Балаково Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после нападения на дежурного врача в травмпункте, сообщила прокуратура региона.Ранее управление СК РФ по региону начало проверку сообщений СМИ о том, что во вторник в городе Балаково на врача-травматолога в травмпункте напал пациент, в результате у медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ходом проверки заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. В региональном главке МВД уточнили, что 30-летний врач в заявлении в полицию сообщил о нападении на него со стороны 31-летнего пациента, который обратился к медику с травмой руки. Полиция также проводила проверку."В настоящее время злоумышленник установлен, им оказался 31-летний житель города Балаково, в отношении него проведена процессуальная проверка, по результатам которой… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до двух лет заключения.По данным прокуратуры, около 22.00 (21.00 мск) во вторник дежурный врач травматологического отделения в Балаковской районной больнице оказывал медицинскую помощь пьяному пациенту, которому не понравились действия медика, и он стал оскорбительно высказываться, а затем беспричинно избивать доктора.Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211104/obluche-1757674539.html
балаково
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
11:06 04.11.2021
 
СК завел дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом

СК завел уголовное дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Пациент в городе Балаково Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после нападения на дежурного врача в травмпункте, сообщила прокуратура региона.
Ранее управление СК РФ по региону начало проверку сообщений СМИ о том, что во вторник в городе Балаково на врача-травматолога в травмпункте напал пациент, в результате у медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ходом проверки заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. В региональном главке МВД уточнили, что 30-летний врач в заявлении в полицию сообщил о нападении на него со стороны 31-летнего пациента, который обратился к медику с травмой руки. Полиция также проводила проверку.
"В настоящее время злоумышленник установлен, им оказался 31-летний житель города Балаково, в отношении него проведена процессуальная проверка, по результатам которой… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до двух лет заключения.
По данным прокуратуры, около 22.00 (21.00 мск) во вторник дежурный врач травматологического отделения в Балаковской районной больнице оказывал медицинскую помощь пьяному пациенту, которому не понравились действия медика, и он стал оскорбительно высказываться, а затем беспричинно избивать доктора.
Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль, отметили в ведомстве.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
08:38Распространение коронавируса
В городе Облучье в ЕАО уволился весь коллектив скорой
 
ПроисшествияБалаковоСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:08В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19
Лента новостейМолния
Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19