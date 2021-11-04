СК завел дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом
СК завел уголовное дело на пациента, избившего врача в травмпункте под Саратовом
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Пациент в городе Балаково Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после нападения на дежурного врача в травмпункте, сообщила прокуратура региона.
Ранее управление СК РФ по региону начало проверку сообщений СМИ о том, что во вторник в городе Балаково на врача-травматолога в травмпункте напал пациент, в результате у медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ходом проверки заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. В региональном главке МВД уточнили, что 30-летний врач в заявлении в полицию сообщил о нападении на него со стороны 31-летнего пациента, который обратился к медику с травмой руки. Полиция также проводила проверку.
"В настоящее время злоумышленник установлен, им оказался 31-летний житель города Балаково, в отношении него проведена процессуальная проверка, по результатам которой… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до двух лет заключения.
По данным прокуратуры, около 22.00 (21.00 мск) во вторник дежурный врач травматологического отделения в Балаковской районной больнице оказывал медицинскую помощь пьяному пациенту, которому не понравились действия медика, и он стал оскорбительно высказываться, а затем беспричинно избивать доктора.
Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль, отметили в ведомстве.