Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211104/dalay-lama-1757704546.html
Монахи должны нести в мир полученные в монастырях знания, заявил Далай-лама
Монахи должны нести в мир полученные в монастырях знания, заявил Далай-лама - РИА Новости, 04.11.2021
Монахи должны нести в мир полученные в монастырях знания, заявил Далай-лама
Монахи в монастырях должны не просто жить, а учиться, особенно наукам об уме и сознании, и затем распространять знания среди мирян, заявил Далай-лама XIV на... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:49
2021-11-04T14:49
религия
общество
буддизм
рига
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740040715_0:699:1995:1821_1920x0_80_0_0_a685979d2746816e8edf5bee3750314b.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Монахи в монастырях должны не просто жить, а учиться, особенно наукам об уме и сознании, и затем распространять знания среди мирян, заявил Далай-лама XIV на учениях для российских буддистов."Важно поддерживать монашеские общины в монастырях и изучение в них буддизма. В Индии число монахов не уменьшается, и в различных уголках Тибета и в Монголии люди покидают дома и удаляются в монастыри. Очень важно, чтобы они изучали знания об уме и сознании. Монахи должны учиться в монастырях", - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о развитии сангхи (общины) от главного буддийского храма Республики Тыва Хурээ "Цеченлинг".Кроме того, Далай-лама призвал ученых монахов "распространять знания буддийской философии, учения Будды и среди мирян, чтобы приносить пользу всем". По его словам, в наши дни в мире, в том числе среди ведущих ученых в разных научных областях, как раз растет интерес к философскому аспекту буддизма, его опыту изучения сознания.Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействию буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете. С 2020 года Далай-лама встречается с россиянами при помощи видеосвязи, находясь в своей резиденции в Дхарамсале.В 2021 году онлайн-учения Далай-ламы для буддистов России проходят 4-5 ноября и посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр", а также ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва). Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тыва и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.
https://ria.ru/20211104/buddizm-1757701775.html
https://ria.ru/20210729/dalay-lama-1743334751.html
рига
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740040715_0:502:1996:1998_1920x0_80_0_0_4d5a6cdefb6dca46b8fa59236355ceb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, буддизм, рига, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия, религия
14:49 04.11.2021
 
Монахи должны нести в мир полученные в монастырях знания, заявил Далай-лама

Далай-лама: монахи монастырях должны не просто жить, а учиться и приносить знания в мир

© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Монахи в монастырях должны не просто жить, а учиться, особенно наукам об уме и сознании, и затем распространять знания среди мирян, заявил Далай-лама XIV на учениях для российских буддистов.
"Важно поддерживать монашеские общины в монастырях и изучение в них буддизма. В Индии число монахов не уменьшается, и в различных уголках Тибета и в Монголии люди покидают дома и удаляются в монастыри. Очень важно, чтобы они изучали знания об уме и сознании. Монахи должны учиться в монастырях", - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о развитии сангхи (общины) от главного буддийского храма Республики Тыва Хурээ "Цеченлинг".
Кроме того, Далай-лама призвал ученых монахов "распространять знания буддийской философии, учения Будды и среди мирян, чтобы приносить пользу всем". По его словам, в наши дни в мире, в том числе среди ведущих ученых в разных научных областях, как раз растет интерес к философскому аспекту буддизма, его опыту изучения сознания.
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействию буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
Далай-лама
Вчера, 14:15Религия
Далай-лама рассказал россиянам, как улучшить карму
Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете. С 2020 года Далай-лама встречается с россиянами при помощи видеосвязи, находясь в своей резиденции в Дхарамсале.
В 2021 году онлайн-учения Далай-ламы для буддистов России проходят 4-5 ноября и посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр", а также ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва). Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тыва и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 07:00Религия
Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
 
РелигияОбществоБуддизмРигаДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)РоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе