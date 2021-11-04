https://ria.ru/20211104/dalay-lama-1757704546.html

Монахи должны нести в мир полученные в монастырях знания, заявил Далай-лама

Монахи должны нести в мир полученные в монастырях знания, заявил Далай-лама - РИА Новости, 04.11.2021

Монахи должны нести в мир полученные в монастырях знания, заявил Далай-лама

Монахи в монастырях должны не просто жить, а учиться, особенно наукам об уме и сознании, и затем распространять знания среди мирян, заявил Далай-лама XIV на... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:49

2021-11-04T14:49

2021-11-04T14:49

религия

общество

буддизм

рига

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

россия

религия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Монахи в монастырях должны не просто жить, а учиться, особенно наукам об уме и сознании, и затем распространять знания среди мирян, заявил Далай-лама XIV на учениях для российских буддистов."Важно поддерживать монашеские общины в монастырях и изучение в них буддизма. В Индии число монахов не уменьшается, и в различных уголках Тибета и в Монголии люди покидают дома и удаляются в монастыри. Очень важно, чтобы они изучали знания об уме и сознании. Монахи должны учиться в монастырях", - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о развитии сангхи (общины) от главного буддийского храма Республики Тыва Хурээ "Цеченлинг".Кроме того, Далай-лама призвал ученых монахов "распространять знания буддийской философии, учения Будды и среди мирян, чтобы приносить пользу всем". По его словам, в наши дни в мире, в том числе среди ведущих ученых в разных научных областях, как раз растет интерес к философскому аспекту буддизма, его опыту изучения сознания.Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействию буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете. С 2020 года Далай-лама встречается с россиянами при помощи видеосвязи, находясь в своей резиденции в Дхарамсале.В 2021 году онлайн-учения Далай-ламы для буддистов России проходят 4-5 ноября и посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр", а также ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва). Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тыва и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757701775.html

https://ria.ru/20210729/dalay-lama-1743334751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, буддизм, рига, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия, религия