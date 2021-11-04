https://ria.ru/20211104/covid-sertifikat-1757755848.html

В Италии привитым "Спутником" дадут COVID-сертификат после бустерной дозы

В Италии привитым "Спутником" дадут COVID-сертификат после бустерной дозы - РИА Новости, 05.11.2021

В Италии привитым "Спутником" дадут COVID-сертификат после бустерной дозы

Лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-04T22:48

2021-11-04T22:48

2021-11-05T00:25

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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого - так называемый green pass (электронный COVID-сертификат), сообщил в пятницу вечером на публичном мероприятии в Риме глава итальянского минздрава Роберто Сперанца."Сегодня издан циркуляр министерств здравоохранения, основанный на рекомендациях Aifa (Итальянского агентства по лекарственным средствам – ред.), который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами не признанными ЕМА, получить бустерную дозу мРНК-вакцины - Pfizer или Moderna", - приводит слова министра информагентство Ansa.Сперанца уточнил, что лицам, которые завершили такой курс вакцинации, для получения итальянского green pass необходимо будет не позднее чем через полгода после прививки получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин.В среду генеральный директор Aifa Никола Магрини анонсировал такое решение. Он допустил возможность ревакцинации граждан, которые ранее были привиты не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским "Спутником V" и китайским Sinovac.По словам Магрини, эксперты агентства рассмотрели данную проблему и пришли к выводу о том, надо дать возможность людям, завершившим курс вакцинации не признанными в Италии препаратами от COVID-19, получить бустерную дозу одной из используемых в стране вакцин, после чего они смогут получить green pass.Ранее медицинские власти Италии не раз обещали решить проблему, связанную с гражданами, вакцинированными "Спутником V" и Sinovac. Так, глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джованни Рецца еще в начале октября допустил возможность введения таким гражданам дополнительной дозы мРНК-вакцины. В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения граждан, привитых российской вакциной "Спутник V", в национальную систему COVID-сертификатов, "но в каком смысле и как скоро", неизвестно, указал тогда дипломат.

https://ria.ru/20211103/revaktsinatsiya-1757659834.html

https://ria.ru/20211102/sputnik-v-1757308640.html

италия

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в мире, вакцинация, сергей разов, италия, рим, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"