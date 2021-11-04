Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/covid-sertifikat-1757755848.html
В Италии привитым "Спутником" дадут COVID-сертификат после бустерной дозы
В Италии привитым "Спутником" дадут COVID-сертификат после бустерной дозы - РИА Новости, 05.11.2021
В Италии привитым "Спутником" дадут COVID-сертификат после бустерной дозы
Лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-04T22:48
2021-11-05T00:25
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сергей разов
италия
рим
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756453400_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_6ff2137ec9c19b723d5855329b27a438.jpg
РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого - так называемый green pass (электронный COVID-сертификат), сообщил в пятницу вечером на публичном мероприятии в Риме глава итальянского минздрава Роберто Сперанца."Сегодня издан циркуляр министерств здравоохранения, основанный на рекомендациях Aifa (Итальянского агентства по лекарственным средствам – ред.), который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами не признанными ЕМА, получить бустерную дозу мРНК-вакцины - Pfizer или Moderna", - приводит слова министра информагентство Ansa.Сперанца уточнил, что лицам, которые завершили такой курс вакцинации, для получения итальянского green pass необходимо будет не позднее чем через полгода после прививки получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин.В среду генеральный директор Aifa Никола Магрини анонсировал такое решение. Он допустил возможность ревакцинации граждан, которые ранее были привиты не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским "Спутником V" и китайским Sinovac.По словам Магрини, эксперты агентства рассмотрели данную проблему и пришли к выводу о том, надо дать возможность людям, завершившим курс вакцинации не признанными в Италии препаратами от COVID-19, получить бустерную дозу одной из используемых в стране вакцин, после чего они смогут получить green pass.Ранее медицинские власти Италии не раз обещали решить проблему, связанную с гражданами, вакцинированными "Спутником V" и Sinovac. Так, глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джованни Рецца еще в начале октября допустил возможность введения таким гражданам дополнительной дозы мРНК-вакцины. В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения граждан, привитых российской вакциной "Спутник V", в национальную систему COVID-сертификатов, "но в каком смысле и как скоро", неизвестно, указал тогда дипломат.
https://ria.ru/20211103/revaktsinatsiya-1757659834.html
https://ria.ru/20211102/sputnik-v-1757308640.html
италия
рим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756453400_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_3c91c2aae59ebdd8471dd85fa10eed9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вакцинация, сергей разов, италия, рим, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
22:48 04.11.2021 (обновлено: 00:25 05.11.2021)
 
В Италии привитым "Спутником" дадут COVID-сертификат после бустерной дозы

В Италии привитым "Спутником" гражданам дадут COVID-сертификат после бустерной дозы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого - так называемый green pass (электронный COVID-сертификат), сообщил в пятницу вечером на публичном мероприятии в Риме глава итальянского минздрава Роберто Сперанца.
"Сегодня издан циркуляр министерств здравоохранения, основанный на рекомендациях Aifa (Итальянского агентства по лекарственным средствам – ред.), который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами не признанными ЕМА, получить бустерную дозу мРНК-вакцины - Pfizer или Moderna", - приводит слова министра информагентство Ansa.
Сперанца уточнил, что лицам, которые завершили такой курс вакцинации, для получения итальянского green pass необходимо будет не позднее чем через полгода после прививки получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин.
В среду генеральный директор Aifa Никола Магрини анонсировал такое решение. Он допустил возможность ревакцинации граждан, которые ранее были привиты не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским "Спутником V" и китайским Sinovac.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 23:22Распространение коронавируса
В Италии допустили возможность ревакцинации привитых "Спутником V"
По словам Магрини, эксперты агентства рассмотрели данную проблему и пришли к выводу о том, надо дать возможность людям, завершившим курс вакцинации не признанными в Италии препаратами от COVID-19, получить бустерную дозу одной из используемых в стране вакцин, после чего они смогут получить green pass.
Ранее медицинские власти Италии не раз обещали решить проблему, связанную с гражданами, вакцинированными "Спутником V" и Sinovac. Так, глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джованни Рецца еще в начале октября допустил возможность введения таким гражданам дополнительной дозы мРНК-вакцины. В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения граждан, привитых российской вакциной "Спутник V", в национальную систему COVID-сертификатов, "но в каком смысле и как скоро", неизвестно, указал тогда дипломат.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
2 ноября, 04:14Туризм
Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСергей РазовИталияРимЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе