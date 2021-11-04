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Религия
https://ria.ru/20211104/buddizm-1757708531.html
Далай-лама рассказал, как молящимся не уподобиться попугаям
Далай-лама рассказал, как молящимся не уподобиться попугаям - РИА Новости, 04.11.2021
Далай-лама рассказал, как молящимся не уподобиться попугаям
Далай-лама XIV на учениях для россиян призвал всех молящихся при чтении мантр не уподобляться попугаям, бездумно повторяющим слова, а размышлять об их смысле, и РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:24
2021-11-04T15:24
религия
общество
республика тыва
москва
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
россия
религия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV на учениях для россиян призвал всех молящихся при чтении мантр не уподобляться попугаям, бездумно повторяющим слова, а размышлять об их смысле, и исследовать учение Будды с опорой на буддийскую логику и философию."Если мы просто произносим молитвы, начитываем мантры, не размышляя над их смыслом, мы уподобляемся попугаям… В детстве я давал корм своему попугаю – и он произносил "Ом мани падме хум". Наверное, была в этом какая-то добродетель, но небольшая", - сказал Далай-лама, отвечая на вопросы российских буддистов по видеосвязи.По его словам, молитва – прежде всего, напоминание о заложенном в ней смысле, и, произнося ее, очень важно думать именно о нем. Тогда молитва "приносит пользу". "Когда же человек просто произносит мантру, а думает в это время о том, сколько денег он заработал или как кого обхитрить, это пользы не приносит", - отметил буддийский наставник.Он также призвал россиян сохранять и развивать тибетский буддизм, опирающийся на традицию мудрецов древнеиндийского монастыря-университета Наланда. Согласно этой традиции, одной веры буддисту недостаточно – необходимо постоянное исследование всего, включая само учение Будды, посредством логики и философии. "Мы не сможем добиться целей, опираясь только на веру. Необходимо изучать логику и трактаты великих буддийских философов. Сам Будда призывал не просто верить, а исследовать его учение, подобно тому, как проверяют золото. Я ежедневно читаю комментарии на тексты выдающихся учителей и занимаюсь практикой", - поделился Далай-лама.Сегодня, добавил он, многие ведущие западные ученые проявляют интерес к учению Будды в санскритской, тибетской традиции – с опорой на логику и философию. "И наши воззрения, например, о пустотности, перекликаются с открытиями квантовой физики, которая говорит, что явления предстают перед нами одним образом, но существуют совершенно иным", - пояснил духовный лидер.Далай-лама, которому в 2021 году исполнилось 86 лет, встречается с буддистами России 4-5 ноября в онлайн-формате, поскольку с начала пандемии коронавируса живет в режиме изоляции в своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Учения 2021 года посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр" и ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет". Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тыва и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.
https://ria.ru/20211104/buddizm-1757701775.html
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общество, республика тыва, москва, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия, религия
15:24 04.11.2021
 
Далай-лама рассказал, как молящимся не уподобиться попугаям

Далай-лама призвал всех молящихся при чтении мантр не уподобляться попугаям

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV на учениях для россиян призвал всех молящихся при чтении мантр не уподобляться попугаям, бездумно повторяющим слова, а размышлять об их смысле, и исследовать учение Будды с опорой на буддийскую логику и философию.
"Если мы просто произносим молитвы, начитываем мантры, не размышляя над их смыслом, мы уподобляемся попугаям… В детстве я давал корм своему попугаю – и он произносил "Ом мани падме хум". Наверное, была в этом какая-то добродетель, но небольшая", - сказал Далай-лама, отвечая на вопросы российских буддистов по видеосвязи.
Далай-лама
14:15Религия
Далай-лама рассказал россиянам, как улучшить карму
По его словам, молитва – прежде всего, напоминание о заложенном в ней смысле, и, произнося ее, очень важно думать именно о нем. Тогда молитва "приносит пользу". "Когда же человек просто произносит мантру, а думает в это время о том, сколько денег он заработал или как кого обхитрить, это пользы не приносит", - отметил буддийский наставник.
Он также призвал россиян сохранять и развивать тибетский буддизм, опирающийся на традицию мудрецов древнеиндийского монастыря-университета Наланда. Согласно этой традиции, одной веры буддисту недостаточно – необходимо постоянное исследование всего, включая само учение Будды, посредством логики и философии. "Мы не сможем добиться целей, опираясь только на веру. Необходимо изучать логику и трактаты великих буддийских философов. Сам Будда призывал не просто верить, а исследовать его учение, подобно тому, как проверяют золото. Я ежедневно читаю комментарии на тексты выдающихся учителей и занимаюсь практикой", - поделился Далай-лама.
Сегодня, добавил он, многие ведущие западные ученые проявляют интерес к учению Будды в санскритской, тибетской традиции – с опорой на логику и философию. "И наши воззрения, например, о пустотности, перекликаются с открытиями квантовой физики, которая говорит, что явления предстают перед нами одним образом, но существуют совершенно иным", - пояснил духовный лидер.
Далай-лама, которому в 2021 году исполнилось 86 лет, встречается с буддистами России 4-5 ноября в онлайн-формате, поскольку с начала пандемии коронавируса живет в режиме изоляции в своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Учения 2021 года посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр" и ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет". Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тыва и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
14:49Религия
Монахи должны нести в мир полученные в монастырях знания, заявил Далай-лама
 
РелигияОбществоРеспублика ТываМоскваДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)РоссияРелигия
 
 
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