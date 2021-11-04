https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726058.html
Лукашенко рассказал о планах России и Белоруссии по развитию интеграции
Лукашенко рассказал о планах России и Белоруссии по развитию интеграции - РИА Новости, 04.11.2021
Лукашенко рассказал о планах России и Белоруссии по развитию интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительства Белоруссии и РФ за 2 года примут меры по реализации целого ряда концептуальных решений по... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:52
2021-11-04T17:52
2021-11-04T19:11
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союзное государство
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительства Белоруссии и РФ за 2 года примут меры по реализации целого ряда концептуальных решений по развитию интеграции в различных областях. Также президент Белоруссии заявил, что Россия и Белоруссия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства."По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства", - сказал Лукашенко в четверг на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.По его словам, жизнь не стоит на месте. "Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Беларуси и России в общемировом пространстве", - отметил белорусский президент.Лукашенко добавил, что президенты двух стран в 2019 году поставили перед правительствами задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее углублению. Он рассказал, что в четверг предстоит утвердить основные направления интеграции, после чего "правительствам необходимо в течение двух лет принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений".
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в мире, белоруссия, россия, союзное государство, александр лукашенко
17:52 04.11.2021 (обновлено: 19:11 04.11.2021)
Лукашенко рассказал о планах России и Белоруссии по развитию интеграции
Лукашенко рассказал о планах России и Белоруссии по развитию интеграции на два года
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что правительства Белоруссии
и РФ за 2 года примут меры по реализации целого ряда концептуальных решений по развитию интеграции в различных областях. Также президент Белоруссии заявил, что Россия
и Белоруссия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства.
"По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства", - сказал Лукашенко в четверг на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.
По его словам, жизнь не стоит на месте. "Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Беларуси и России в общемировом пространстве", - отметил белорусский президент.
Лукашенко добавил, что президенты двух стран в 2019 году поставили перед правительствами задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее углублению. Он рассказал, что в четверг предстоит утвердить основные направления интеграции, после чего "правительствам необходимо в течение двух лет принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений".