https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757724753.html

Лукашенко заявил о приоритете Союзного государства для Белоруссии

Лукашенко заявил о приоритете Союзного государства для Белоруссии - РИА Новости, 04.11.2021

Лукашенко заявил о приоритете Союзного государства для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Белоруссии союзное государство с Россией является приоритетом из приоритетов, страны создали уникальную РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:46

2021-11-04T17:46

2021-11-04T21:00

союзное государство

белоруссия

александр лукашенко

в мире

россия

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Белоруссии союзное государство с Россией является приоритетом из приоритетов, страны создали уникальную интеграционную модель."Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности", - заявил белорусский президент на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.Он подчеркнул, что вынесенные на рассмотрение заседания вопросы хорошо проработаны, не единожды были в поле зрения президентов двух стран в течение последних трех лет. "Мы должны подписать соответствующе документы, которые нужны для вступления в силу наших "законов" союзного государства, скажем так", - отметил Лукашенко.Белорусский президент отметил, что Минск и Москва активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции."Серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся сильнее", - заявил Лукашенко. Он привел в качестве доказательства этому рост взаимной торговли."Многоплановый характер носит наше внешнеполитическое взаимодействие. Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20211104/zasedanie-1757746824.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/soyuznoe-gosudarstvo-1757734407.html

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белоруссия, александр лукашенко, в мире, россия