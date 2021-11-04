https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757724753.html
Лукашенко заявил о приоритете Союзного государства для Белоруссии
Лукашенко заявил о приоритете Союзного государства для Белоруссии - РИА Новости, 04.11.2021
Лукашенко заявил о приоритете Союзного государства для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Белоруссии союзное государство с Россией является приоритетом из приоритетов, страны создали уникальную РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:46
2021-11-04T17:46
2021-11-04T21:00
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Белоруссии союзное государство с Россией является приоритетом из приоритетов, страны создали уникальную интеграционную модель."Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности", - заявил белорусский президент на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.Он подчеркнул, что вынесенные на рассмотрение заседания вопросы хорошо проработаны, не единожды были в поле зрения президентов двух стран в течение последних трех лет. "Мы должны подписать соответствующе документы, которые нужны для вступления в силу наших "законов" союзного государства, скажем так", - отметил Лукашенко.Белорусский президент отметил, что Минск и Москва активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции."Серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся сильнее", - заявил Лукашенко. Он привел в качестве доказательства этому рост взаимной торговли."Многоплановый характер носит наше внешнеполитическое взаимодействие. Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20211104/zasedanie-1757746824.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, россия
17:46 04.11.2021 (обновлено: 21:00 04.11.2021)
Лукашенко заявил о приоритете Союзного государства для Белоруссии
Лукашенко заявил о приоритете Союзного государства для Белоруссии
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что для Белоруссии
союзное государство с Россией
является приоритетом из приоритетов, страны создали уникальную интеграционную модель.
"Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности", - заявил белорусский президент на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что вынесенные на рассмотрение заседания вопросы хорошо проработаны, не единожды были в поле зрения президентов двух стран в течение последних трех лет. "Мы должны подписать соответствующе документы, которые нужны для вступления в силу наших "законов" союзного государства, скажем так", - отметил Лукашенко.
Белорусский президент отметил, что Минск
и Москва
активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции.
"Серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся сильнее", - заявил Лукашенко. Он привел в качестве доказательства этому рост взаимной торговли.
"Многоплановый характер носит наше внешнеполитическое взаимодействие. Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках", - подчеркнул Лукашенко.