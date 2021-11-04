https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757695884.html

Минск обвинил Варшаву в попытках повысить градус напряженности на границе

Минск обвинил Варшаву в попытках повысить градус напряженности на границе - РИА Новости, 04.11.2021

Минск обвинил Варшаву в попытках повысить градус напряженности на границе

МИД Белоруссии заявил, что обвинения Польши в провокациях с белорусской стороны на совместной границе ставят целью повысить градус напряженности. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:55

2021-11-04T12:55

2021-11-04T13:34

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что обвинения Польши в провокациях с белорусской стороны на совместной границе ставят целью повысить градус напряженности.Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой "неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием". Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований."Серьезно настораживают системные попытки Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности на белорусско-польской границе", - говорится в заявлении белорусского МИД на его сайте.Во внешнеполитическом ведомстве указали, что "очередное заявление для СМИ о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме" снова является голословным"."Как и в предыдущих случаях, при всей продвинутой технической оснащенности польской стороны почему-то именно наиболее одиозные выкрики не имеют никаких фактических подтверждений. Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля. Собственно, и не может быть, потому что это ложь", - говорится в заявлении.В белорусском МИД добавили, что польская сторона не представила ни одного фактологического подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны."Вместо успешно функционирующих много лет двусторонних механизмов для эффективного прояснения и разрешения любых подобных инцидентов официальная Варшава целенаправленно использует исключительно мегафонную дипломатию, догматические заявления для СМИ и бессмысленные популистские шарахания по примеру направления никем не ожидаемых гуманитарных конвоев", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что "такими инструментами не решался и никогда не разрешится ни один международный вопрос".В МИД Белоруссии считают, что подобный набор действий представляет собой обычную провокацию и системную попытку демонизировать Белоруссию. "Цель - отвлечь внимание мирового сообщества от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы", - добавили в МИД.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211029/granitsa-1756891425.html

https://ria.ru/20211025/polsha-1756143385.html

https://ria.ru/20211029/polsha-1756920131.html

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